В сети списком поделилась родственница одного из воспитанников 69-го детсада Анастасия Пидгорная. Она отметила, что уже давно не получала в детском саду такие списки.

Заметьте Требуют деньги на туалетную бумагу: во Львове родители обвинили детсад в регулярных поборах

Пидгорная подчеркнула: она знает, что должна покупать канцтовары. В то же время все остальное из списка вызывает вопросы.

В частности, родителям сказали приобрести:

салфетки на столы под горячие блюда;

вилки;

щетки;

швабры;

карниз;

миску для фруктов

пластиковый чайник;

корзины для игрушек;

тому подобное.



Список того, что необходимо было приобрести / Фото с фейсбук-страницы Анастасии Пидгорной.

Реакция горсовета

Сначала в горсовете попросили назвать название сада. Тогда выяснилось, что эти списки раздали родителям детей, посещающих ДУЗ №69 "Росинка".

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина подчеркнула: в городе запретили любой сбор денег с родителей на ремонт или содержание садиков.

Деньги на приобретение всего необходимого предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования.

Подчеркиваю, что если родители получат любые другие списки с перечнем необходимых вещей для сада, они сразу должны обращаться к заведующей учреждения,

– заметила Чубина.

Она также отметила, что родители могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, чтобы дети пользовались ими во время занятий.

Скандал в Одессе