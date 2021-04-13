В Минздраве отметили, что о записи в очередь или регистрации на вакцинацию в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы должен позаботиться работодатель.
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Региональные координаторы по вакцинации должны проинформировать управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы.
А руководители учебных заведений взамен будут передавать списки региональному координатору по вакцинации.
Планируется, что для вакцинации работников образования будут действовать специальные медицинские мобильные бригады.
Руководители школ готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку,
– отмечают в Минздраве.
Отметим, что ранее в Минздраве заявляли, что учителей планируют провакцинировать уже к началу нового учебного года.
Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала