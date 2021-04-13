В Минздраве отметили, что о записи в очередь или регистрации на вакцинацию в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы должен позаботиться работодатель.

К теме Учителей, которые будут работать на ВНО, будут вакцинировать китайским препаратом, – Ляшко

Региональные координаторы по вакцинации должны проинформировать управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы.

А руководители учебных заведений взамен будут передавать списки региональному координатору по вакцинации.

Планируется, что для вакцинации работников образования будут действовать специальные медицинские мобильные бригады.

Руководители школ готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку,
– отмечают в Минздраве.

Отметим, что ранее в Минздраве заявляли, что учителей планируют провакцинировать уже к началу нового учебного года.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 12 апреля, коронавирус обнаружили у 11 680 человек. Всего с начала пандемии заразились SARS-CoV-2 – 1 872 785 жителей Украины. От осложнений болезни умерли – 37 758 пациентов.