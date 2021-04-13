В Минздраве отметили, что о записи в очередь или регистрации на вакцинацию в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы должен позаботиться работодатель.

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Региональные координаторы по вакцинации должны проинформировать управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы.

А руководители учебных заведений взамен будут передавать списки региональному координатору по вакцинации.

Планируется, что для вакцинации работников образования будут действовать специальные медицинские мобильные бригады.

Руководители школ готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о дне и времени визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку,

– отмечают в Минздраве.

Важно! Не забудьте взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом. Это нужно для регистрации в электронной системе здравоохранения.

Отметим, что ранее в Минздраве заявляли, что учителей планируют провакцинировать уже к началу нового учебного года.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала