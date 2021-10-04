Репетиторов обычно находят на специализированных сайтах или по советам знакомых. Однако уже сейчас в начале октября найти свободного репетитора, что подтянет ребенка к ВНО уже непросто, ведь места расписаны чуть ли не с августа.

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Журналисты расспросили опытного репетитора Анну о самых странных историях во время индивидуального обучения, а одну из учениц – о бюджете подготовки к ВНО по нескольким предметам.

Странные истории о буднях репетитора

Прокурор и серое платье с белым воротничком

В первые годы ее репетиторства к ней обратился городской прокурор с просьбой подготовить сына к экзаменам и озвучил сумму вдвое больше тогдашней ставки репетитора.

Поначалу все выглядело довольно стандартно. За мной приезжал водитель, потому что жил мальчик за городом, и мы учили историю и право. Где-то на третий урок пожаловал отец, который удивился, что я не хвалю сутки СССР, рассказывая о том периоде,

– рассказала Анна.

По ее словам, как-то после урока отец парня подошел с непривычной просьбой – чтобы репетитор приходила на уроки к его сыну в серых платьях с белым воротничком. Мама парня извинилась за поведение мужа, но подарила ей такое платье. В нем репетитор и приходила на занятия.

Экзамен мальчик сдал на отлично, его родители рекомендовали учительницу своим коллегам, но после этого случая Анна решила не работать с сотрудниками прокуратуры.

Круглосуточно на связи в Skype

Родители одной девушки поставили необычное условие – заниматься только через Skype и чтобы репетитор круглосуточно была на связи. При этом платить хотели, как за обычный урок.

"Если ребенку становилось скучно во время урока, он мог прервать занятия, а потом в час ночи перезвонить и попросить объяснить что-то", – рассказывает Анна.

Папа на уроке

Пока репетитор занималась с девочкой, ее папа не только сидел с ними, но и сразу после окончания около получаса каждый раз расспрашивал у нее, что поняла и запомнила.

Это очень раздражало преподавательницу, потому что происходило у нее дома, поэтому постоянно приходилось смещать график и напоминать мужчине, что поговорить со своим ребенком он может и дома.

"Проведите ребенка домой"

Были клиенты, которые настояли, чтобы девочка занималась дома у преподавательницы, отбросив варианты занятий у себя на дому и онлайн. Но настаивали, чтобы репетитор провожала девочку на маршрутку, а иногда и домой, если родители не могли встретить.

Старшеклассник с "сюрпризом"

Как-то ее ученик перекрасил волосы в розовый цвет и очень расстроился, что учительница почти не обратила на это внимания.

Но он продолжал удивлять, пытаясь привлечь к себе внимание: "Как-то он ерзал на стуле, потом начал расшатываться. Сделала замечание, а он смеется. И вот не удерживает равновесия, пытается схватиться за стол, и летит вместе со стулом".

Анна рассказала эту историю матери, попросила забрать ребенка и осмотреть, не нужно ли показаться в травмпункт. Но та лишь посмеялась в ответ и сказала, что нечего переживать.

Запугана школой

Как-то репетитор готовила девочку к ВНО, проходили они тему за темой, месяц все было хорошо, и вдруг затормозили.

Я уже и схемы какие-то рисовала, и в ассоциации с ней играла. Говорю в шутку, и неужели мы будем еще неделю здесь толочься. А девушка в слезы. У нее настоящая истерика, едва успокоила,

– рассказывает Анна.

Оказалось, школьная учительница запугала ребенка угрозами о том, что та дура и в жизни не сдаст ВНО по ее предмету. Анне пришлось еще несколько недель объяснять ребенку, что она не бездарь. Позже девушка поступила на юридический факультет.

Сколько стоят услуги репетитора

Занятия с репетитором имеют пользу, но рассчитывать на то, что это совершит чудо, не стоит. Ведь задача преподавателя – систематизировать знания и дать понимание предмета, все остальное уже зависит от ученика.

Оплату работы репетиторов родители рассматривают как инвестицию в будущее, что дает шанс поступить в желаемое заведение. Для семьи это могут быть существенные расходы – чтобы подготовиться к ВНО по одному предмету, надо минимум один урок в неделю.

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Цена зависит от уровня репетитора, так подготовка по украинскому языку может стоить от 150 до тысячи гривен в час. Но в среднем цена держится где-то на уровне 300 гривен.

Поэтому два урока в неделю – это уже 600 гривен, за месяц набегает 2400 гривен, а за 9 месяцев учебного года это уже более 20 тысяч гривен. Если же ребенок занимается с репетитором по нескольким предметам, то эта сумма может удвоиться или утроиться.

Например, одиннадцатиклассница Мария из пригорода Киева готовится к поступлению в КПИ, она собирается сдавать ВНО по пяти предметам. К репетиторам она ходит с детства – на английский со 2 класса, на математику – после 4-го.

А в этом году девушка уже прицельно взялась за подготовку к ВНО: украинский, английский и математика – два раза в неделю, химия и физика – раз в неделю.

По ее словам, в целом бюджет подготовки к ВНО ежемесячно составляет:

английский язык – 1400 гривен,

украинский язык – 1600 гривен,

математика – 2400 гривен,

физика – 800 гривен,

химия – 800 гривен.

Итого получается 7000 в месяц, а за 9 месяцев – это 63 тысячи гривен.

Мария рассказывает, что среди репетиторов есть и строгие. Например, учительница английского – не тот человек, который берет деньги и всем улыбается. Она может и отказаться от занятий, если ученик не делает домашние задания, прогуливает без причины или постоянно опаздывает.