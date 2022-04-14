Спецгруппа оценит необходимость изучения русских произведений в зарубежной литературе, – МОН

Из-за вооруженной агрессии России против Украины в Министерстве образования пересмотрят целесообразность изучения русских произведений на уроках зарубежной литературы в школе. Некоторые из них могут убрать из курса.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлетт в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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По мнению Шкарлета, сегодня в рамках коварной агрессии, которую совершает Россия против Украины, любой нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию в украинцев.

Поэтому еще на прошлой неделе мы в рамках школьной дисциплины "Зарубежной литературы" собрали рабочую группу наших специалистов, которые оценят необходимость присутствия произведений российских авторов на уроках зарубежной литературы,

– подчеркнул министр образования.

Шкарлет также упомянул Гоголя, который написал известные для Украины "В ночь перед Рождеством" и "Тараса Бульбу".

"Мы глубоко просмотрим все произведения, которые до сих пор были рекомендованы к курсу зарубежной литературы и критически отнесемся к содержанию этого предмета", – добавил он.

К слову, муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах. Речь идет об педагогах, которые распространяли российскую пропаганду на уроках или публиковали соответствующие сообщения в своих соцсетях.

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