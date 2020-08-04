Как спасти образование в условиях пандемии: генсек ООН озвучил план
В ООН заявили, что эпидемия коронавируса повлияла на учебный процесс в 160 странах, и из-за закрытия школ на карантин около одного миллиарда учеников не смогли получить образование в полной мере.
По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, более 250 миллионов детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу. И лишь четверть учеников средних школ заканчивали обучение с необходимыми базовыми навыками, передает пресс-служба ООН.
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Еще по меньшей мере 40 миллионов детей по всему миру не получили необходимых знаний в "критически важный дошкольный год".
В Северной Македонии во время пандемии уроки проводят по радио и ТВ / Фото ЮНИСЕФ
Из-за этого миру грозит "катастрофа поколений", поэтому возобновление нормального учебного процесса должно стать первоочередной задачей. "Чтобы исправить ситуацию, ООН совместно с международными партнерами запускает кампанию под названием "Спасите наше будущее", – сказал Антониу Гутерриш.
Как спасти образование в условиях пандемии: план
- Школы должны открыться как можно скорее, как только удастся взять под контроль распространение инфекции. Но для начала нужно оценить риски для здоровья.
- Стоит уделять приоритетное внимание сфере образования при распределении финансовых потоков. Так, бюджеты образовательных программ должны быть защищены от сокращений и, по возможности, увеличены.
- Следует структурировать образовательные инициативы так, чтобы охватить тех, кто подвергается наибольшему риску отставания: детей и подростков, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций, разного рода меньшинств, а также вынужденных переселенцев и инвалидов.
- Нужно понимать, что будущее образования создается уже сейчас. Все решения правительства будут оказывать длительное воздействие на сотни миллионов людей и перспективы развития стран на последующие десятилетия. "У нынешнего поколения есть возможность переосмыслить педагогические методы и принципы", – добавил генсек ООН.
Как только распространение COVID-19 на местах будет под контролем, возвращение студентов в школы и учебные заведения при соблюдении необходимых мер безопасности должно стать приоритетом,
– отметили в ООН.
Отметим, что с начала пандемии СOVID-19 количество инфицированных в мире превысило 18 миллионов, около 700 тысяч человек умерли.
Добавим, что 3 августа Германия первая в Европе возобновила занятия в школах. Чтобы избежать возможности заражения учебные заведения разделили учеников на группы, которые не пересекаются.
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