В ООН заявили, что эпидемия коронавируса повлияла на учебный процесс в 160 странах, и из-за закрытия школ на карантин около одного миллиарда учеников не смогли получить образование в полной мере.

По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, более 250 миллионов детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу. И лишь четверть учеников средних школ заканчивали обучение с необходимыми базовыми навыками, передает пресс-служба ООН.

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Еще по меньшей мере 40 миллионов детей по всему миру не получили необходимых знаний в "критически важный дошкольный год".



В Северной Македонии во время пандемии уроки проводят по радио и ТВ / Фото ЮНИСЕФ

Из-за этого миру грозит "катастрофа поколений", поэтому возобновление нормального учебного процесса должно стать первоочередной задачей. "Чтобы исправить ситуацию, ООН совместно с международными партнерами запускает кампанию под названием "Спасите наше будущее", – сказал Антониу Гутерриш.

Как спасти образование в условиях пандемии: план

Школы должны открыться как можно скорее , как только удастся взять под контроль распространение инфекции. Но для начала нужно оценить риски для здоровья.

, как только удастся взять под контроль распространение инфекции. Но для начала нужно оценить риски для здоровья. Стоит уделять приоритетное внимание сфере образования при распределении финансовых потоков. Так, бюджеты образовательных программ должны быть защищены от сокращений и, по возможности, увеличены.

и, по возможности, увеличены. Следует структурировать образовательные инициативы так, чтобы охватить тех, кто подвергается наибольшему риску отставания : детей и подростков, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций, разного рода меньшинств, а также вынужденных переселенцев и инвалидов.

: детей и подростков, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций, разного рода меньшинств, а также вынужденных переселенцев и инвалидов. Нужно понимать, что будущее образования создается уже сейчас. Все решения правительства будут оказывать длительное воздействие на сотни миллионов людей и перспективы развития стран на последующие десятилетия. "У нынешнего поколения есть возможность переосмыслить педагогические методы и принципы", – добавил генсек ООН.

Как только распространение COVID-19 на местах будет под контролем, возвращение студентов в школы и учебные заведения при соблюдении необходимых мер безопасности должно стать приоритетом,

– отметили в ООН.

Отметим, что с начала пандемии СOVID-19 количество инфицированных в мире превысило 18 миллионов, около 700 тысяч человек умерли.

Добавим, что 3 августа Германия первая в Европе возобновила занятия в школах. Чтобы избежать возможности заражения учебные заведения разделили учеников на группы, которые не пересекаются.