Как создавать что-то интересное на уроке, когда нет фантазии: креативные советы для учителей

Что делать, когда человек мечтает стать учителем, но у него отсутствует фантазия? Педагоги говорят, что в таком случае человек не должен отказываться от мечты работать в школе. Поэтому читайте креативные идеи, которые будут способствовать развитию творческого мышления.

К тому же, сейчас у современного учителя есть множество вспомогательных средств: интерактивная доска, компьютер, ноутбук, телевизор, проектор, шаблоны и макеты. Поэтому педагог должен развивать собственную фантазию и креатив.

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По словам учителей, для них фантазия – это прежде всего умение быстро и творчески реагировать на определенные события и принимать нестандартные решения во время работы, отклонившись от заранее написанного плана.

А когда учитель имеет математический склад ума, то ему сложно работать на уроке без вспомогательного конспекта. Поэтому креативные советы помогут кардинально изменить подход в работе.

Идеи, которые способствуют развитию творческих способностей

Настройтесь на продуктивную работу над собой . Вы можете ошибаться, но тут главное – не останавливаться. Ведь в профессии учителя нельзя делать пауз, особенно в личном саморазвитии.

. Вы можете ошибаться, но тут главное – не останавливаться. Ведь в профессии учителя нельзя делать пауз, особенно в личном саморазвитии. Начните работу с простого: когда ведете урок по заранее написанным конспектам, попробуйте на одном из этапов занятия переключиться на другой импровизированный сценарий.

Посвятите вечер саморазвитию, проработке материалов с описанием возрастных игр для учеников, с которыми работаете. А после этого попробуйте сгенерировать собственные идеи. Используйте фрагменты из разных игр, придумайте несколько своих и комбинируйте их.

с описанием возрастных игр для учеников, с которыми работаете. А после этого попробуйте сгенерировать собственные идеи. Используйте фрагменты из разных игр, придумайте несколько своих и комбинируйте их. На уроке математики дайте классу две минуты и предложите придумать новый сюжет с известными уже числами. Удачным является ограничение во времени – это поможет обеспечить тишину в классе и позволит полноценно погрузиться в творческий процесс.

Когда учителю нужно провести воспитательное мероприятие, праздник, или открытый урок, то не ищите все в интернете. Потому что чужие идеи сразу станут основой ваших мыслей. И у вас вряд ли родится собственная неповторимая идея.

Потому что чужие идеи сразу станут основой ваших мыслей. И у вас вряд ли родится собственная неповторимая идея. Поставьте себя на место ребенка: представьте, что вы ученик своего класса, объявите тему встречи и, с учетом возрастных особенностей, составляйте план действий. Со временем вы будете эффективно пользоваться своими умениями.

представьте, что вы ученик своего класса, объявите тему встречи и, с учетом возрастных особенностей, составляйте план действий. Со временем вы будете эффективно пользоваться своими умениями. Следующий шаг – поиск подходящего материала, но используйте только один фрагмент из одной чужой разработки. Ваши идеи должны преобладать.

Сядьте удобно, закройте глаза и "прокрутите" момент, когда вы не знали, что ответить на вопросы учеников. Сейчас у вас есть время не спешить с реакциями – подумайте, какой ответ был бы уместнее, отработайте несколько вариантов, сделайте выводы.

Попробуйте рифмовать и писать стихи. Сейчас есть множество ресурсов, которые помогают подобрать рифмы к определенным словам. Это полезный вспомогательный вариант в критической ситуации. Когда у вас получится первых четыре строчки, впоследствии будет легче подбирать слова.

По словам учителей, в любой ситуации есть возможность стать оригинальнее. И это касается не только взаимодействия с учениками, но и с коллективом.