Создать бизнес с нуля и без профильного финансового образования – реальность. Необходимо только овладеть основами финансовой грамоты и начать действовать.

О том, как это сделать, рассказали авторы сериала о финансовой грамотности для предпринимателей на портале "Дія. Бізнес" Андрей Якшин и Андрей Ремизов. Эксперты поделились знаниями в эфире одного из радиоканалов украинского общественного вещателя.

На тему Финансовая грамотность для предпринимателей: учебный сериал от государственной онлайн-платформы

Что известно о сериале

Сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" является довольно масштабным, ведь насчитывает более 20 серий. Благодаря просмотру можно с нуля разобраться в таких показателях как P&L и Cashflow, а также исследовать их.

"Дія. Бізнес" – это национальный проект по развитию предпринимательства, который был инициирован Министерством цифровой трансформации Украины еще в 2010 году.

В рамках этого проекта запустили вебсайт, на котором заработала онлайн-школа для предпринимателей, где и появился доступ к просмотру сериала.

Со дня запуска продукт просмотрели уже более 2 000 человек, которые улучшили свои навыки финансовой грамотности.

Как начать собственное дело

Создатели сериала отмечают, что перед открытием собственного дела необходимо овладеть базовыми навыками финансовой грамотности.

Это нужно для того, чтобы предприниматель смог впоследствии вычислить основные денежные показатели, а также определить рентабельность своего предприятия.

Как спрогнозировать собственные доходы и расходы

Первое правило от экспертов – пересмотреть сериал, ведь там есть подробные видеоуроки, где они в электронных таблицах показывают, как можно спланировать доходы и расходы.

В сериале показана видеоинструкция, что и в какие ячейки заносить, как считать формулы, а также даны примеры шаблонов. Обширных знаний в области математики не нужно, ведь за вас все делают электронные таблицы.

Интересно Финансовая грамотность стартапера: на что обращают внимание инвесторы

Возможны ли реальные расчеты во время пандемии

В модель можно закладывать показатели, по которым потом удастся оценить положительный и отрицательный сценарии развития событий.

Если мы понимаем, что на экономику будут влиять факторы пандемии или ограничений, тогда в негативном сценарии можем поставить такие переменные, как уменьшенный объем продаж и уменьшена цена,

– рассказывают создатели сериала.

В финале можно увидеть результаты от таких изменений. После этого надо решать, что делать, и стоит ли вообще запускать бизнес.