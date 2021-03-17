В 2021 году самое время освоить здоровые финансовые привычки и научиться достигать желаемого. Создание ежемесячного бюджета является эффективным методом анализа и управления деньгами.

Довольно распространено мнение, что финансовые проблемы начинаются лишь тогда, когда заканчиваются деньги. На самом деле, основой айсберга большинства проблем является низкий уровень финансовой грамотности.

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Почему бюджетирование является важным

По мнению Джеймса Уильямса, маркетолога компании Wonga, создание ежемесячного бюджета позволяет по меньшей мере определить, откуда берутся деньги и на что они расходуются. Бюджетирование облегчает процесс достижения целей и позволяет оптимизировать собственные финансовые накопления.

Главной целью создания бюджета является контроль ресурсов. Это прямой инструмент достижения финансовой независимости, а если вы еще и научитесь полностью его соблюдать, то сможете жить в благополучии и без каких-либо рисков,

– отмечает Уильямс.

Четкое планирование собственных доходов и расходов положительно влияет на развитие финансовой дисциплины, помогает в создании резервных фондов и уменьшает риски принятия ошибочных финансовых решений.

Как создать бюджет

Маркетолог советует придерживаться нескольких простых правил. По его мнению, начинать бюджетирование довольно сложно, и несколько первых месяцев результаты будут не слишком видимые, но уже через полгода можно будет наблюдать улучшение финансового климата.

Подсчитайте расходы

Любую процедуру составления бюджета необходимо начинать с тщательной оценки затрат. Вычислите количество собственных денег и определите, на что они расходуются. Будьте как можно более внимательными к подсчетам и не упускайте никаких деталей. Именно мелкие расходы являются основным показателем ежемесячного анализа.

Определите свой доход

Если вы получаете фиксированную ежемесячную зарплату, определить сумму дохода очень легко. Если же вы занимаетесь фрилансом, у вас есть собственное дело или получаете пассивный доход, добавьте денежные поступления за несколько предыдущих месяцев и вычислите среднюю сумму.

Создайте план экономии и уплаты долгов

После обработки двух предыдущих шагов, вы сможете увидеть, в какой части уравнения находитесь, то есть являются ли ваши доходы больше суммы расходов и насколько. Если разница в показателях небольшая или отрицательная, стоит "затянуть пояс":

Вместо кофе с собой или обедов в заведениях, начните готовить дома. В среднем это сэкономит около 100 гривен в день, что в месяц составит около 3 000 гривен. Когда выбираете магазин или супермаркет, в котором покупаете продукты, старайтесь быть экономными. Покупайте оптом, выбирайте более дешевые продукты и избегайте лишних расходов на вещи, без которых можно обойтись. Откажитесь от услуг такси или собственного авто, если ваша сфера занятости это позволяет. Общественный транспорт ежемесячно обходиться гораздо дешевле.

Распределите большую часть своего постоянного дохода на следующие счета:

для сбережений;

пенсионных взносов;

для погашения долгов;

для фонда чрезвычайных ситуаций.

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Запишите собственные привычки по расходам

Запишите детальный список всех своих привычек тратить деньги. Проанализируйте, насколько необходимыми были приняты вами финансовые решения, а также попробуйте определить свое денежное поведение и то, над чем стоит поработать. Если в списке найдете много эмоциональных покупок, вырабатывайте привычку отказываться от расходов в порыве эмоций.

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Будьте реалистами

Бюджетирование должно быть реалистичным. Если вы просто создадите список невозможных целей, то ожидать положительных результатов и улучшения финансовой ситуации бесполезно. Адекватный подсчет, анализ и распределение средств является основой правильно сформированного бюджета.

Если вам удастся придерживаться реального финансового плана, эффективно распределить деньги на потребности, удовольствия и непредвиденные обстоятельства, вы гарантируете себе стабильную финансовую ситуацию и сможете дышать полной грудью.