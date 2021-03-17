Как создать бюджет и придерживаться плана: советы от маркетолога
В 2021 году самое время освоить здоровые финансовые привычки и научиться достигать желаемого. Создание ежемесячного бюджета является эффективным методом анализа и управления деньгами.
Источник:IOL
Довольно распространено мнение, что финансовые проблемы начинаются лишь тогда, когда заканчиваются деньги. На самом деле, основой айсберга большинства проблем является низкий уровень финансовой грамотности.
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Почему бюджетирование является важным
По мнению Джеймса Уильямса, маркетолога компании Wonga, создание ежемесячного бюджета позволяет по меньшей мере определить, откуда берутся деньги и на что они расходуются. Бюджетирование облегчает процесс достижения целей и позволяет оптимизировать собственные финансовые накопления.
Главной целью создания бюджета является контроль ресурсов. Это прямой инструмент достижения финансовой независимости, а если вы еще и научитесь полностью его соблюдать, то сможете жить в благополучии и без каких-либо рисков,
– отмечает Уильямс.
Четкое планирование собственных доходов и расходов положительно влияет на развитие финансовой дисциплины, помогает в создании резервных фондов и уменьшает риски принятия ошибочных финансовых решений.
Как создать бюджет
Маркетолог советует придерживаться нескольких простых правил. По его мнению, начинать бюджетирование довольно сложно, и несколько первых месяцев результаты будут не слишком видимые, но уже через полгода можно будет наблюдать улучшение финансового климата.
Подсчитайте расходы
Любую процедуру составления бюджета необходимо начинать с тщательной оценки затрат. Вычислите количество собственных денег и определите, на что они расходуются. Будьте как можно более внимательными к подсчетам и не упускайте никаких деталей. Именно мелкие расходы являются основным показателем ежемесячного анализа.
Определите свой доход
Если вы получаете фиксированную ежемесячную зарплату, определить сумму дохода очень легко. Если же вы занимаетесь фрилансом, у вас есть собственное дело или получаете пассивный доход, добавьте денежные поступления за несколько предыдущих месяцев и вычислите среднюю сумму.
Создайте план экономии и уплаты долгов
После обработки двух предыдущих шагов, вы сможете увидеть, в какой части уравнения находитесь, то есть являются ли ваши доходы больше суммы расходов и насколько. Если разница в показателях небольшая или отрицательная, стоит "затянуть пояс":
- Вместо кофе с собой или обедов в заведениях, начните готовить дома. В среднем это сэкономит около 100 гривен в день, что в месяц составит около 3 000 гривен.
- Когда выбираете магазин или супермаркет, в котором покупаете продукты, старайтесь быть экономными. Покупайте оптом, выбирайте более дешевые продукты и избегайте лишних расходов на вещи, без которых можно обойтись.
- Откажитесь от услуг такси или собственного авто, если ваша сфера занятости это позволяет. Общественный транспорт ежемесячно обходиться гораздо дешевле.
Распределите большую часть своего постоянного дохода на следующие счета:
- для сбережений;
- пенсионных взносов;
- для погашения долгов;
- для фонда чрезвычайных ситуаций.
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Запишите собственные привычки по расходам
Запишите детальный список всех своих привычек тратить деньги. Проанализируйте, насколько необходимыми были приняты вами финансовые решения, а также попробуйте определить свое денежное поведение и то, над чем стоит поработать. Если в списке найдете много эмоциональных покупок, вырабатывайте привычку отказываться от расходов в порыве эмоций.
Будьте реалистами
Бюджетирование должно быть реалистичным. Если вы просто создадите список невозможных целей, то ожидать положительных результатов и улучшения финансовой ситуации бесполезно. Адекватный подсчет, анализ и распределение средств является основой правильно сформированного бюджета.
Если вам удастся придерживаться реального финансового плана, эффективно распределить деньги на потребности, удовольствия и непредвиденные обстоятельства, вы гарантируете себе стабильную финансовую ситуацию и сможете дышать полной грудью.
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