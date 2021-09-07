Как создать бизнес: украинских студентов будут учить основам предпринимательской деятельности

В украинских вузах продолжает свое развитие инициатива "Предпринимательский университет". Дисциплину "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" запустили в 2020 году.

Инициатива "Предпринимательский университет" реализуется стартап-инкубатором YEP совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Дия.Бизнес, Министерством образования и науки Украины, Украинским фондом стартапов, Genesis при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

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За предыдущий учебный год к ней уже присоединились 76 университетов, 170 преподавателей и почти 4500 студентов. Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан рассказала, что курс состоит из 15 различных модулей, начиная от того, как найти свою бизнес-идею.

Менторами инициативы стали бизнесмены и представители IT-сферы

По словам чиновницы, в результате студенты выходят с готовым продуктом и идеей своего стартапа. А некоторые уже даже успевают создать минимально жизнеспособный продукт – то есть такую ​​первую попытку реализации идеи.

Менторами "предпринимательского университета" выступают:

бизнес-инкубатор YEP;

представители отечественного бизнеса.

Очень активную поддержку обеспечивает IT-холдинг Genesis. Почти каждое занятие будут проводить представители отечественного бизнеса, чтобы студенты сразу имели практику и могли получить ответы на все проблемные для них вопросы.

Директор бизнес-инкубатора YEP Андрей Заикин отметил, цель этой программы – прежде всего развить предпринимательскую культуру внутри университетов. А также донести до каждого студента понимание того, как правильно делать стартапы.

Очень важно развивать современную стартап-культуру для того, чтобы они могли это правильно делать. Университет – это то время без риска, они могут как на тренажере заниматься этим и пробовать. И очень отсроченный эффект может быть от этого,

– пояснил он.

И добавил, что через 5 – 10 лет потом эти люди будут делать действительно крутые продукты. И создавать новые истории успеха украинских стартапов.

В КНЭУ на курс записались более 600 студентов

В 2021 учебном году к программе "предпринимательский университет" присоединились также и новые вузы. Одним из "новичков" стал Киевский национальный экономический университет.

Преподавательница Елена Евдоченко сообщила, что на этот курс записались более 600 студентов вторых – третьих курсов факультета международной экономики и менеджмента. Он стал одним из самых массовых в этом учебном году.

"Мы надеемся, что после изучения этой дисциплины кто-то из наших студентов получит базовые знания, кто-то проверит свою идею, которая у него уже была, насколько она реальна и практична, действительно ли хватит им усилий и желаний ее реализовать", – отметила она.

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Ректор КНЭУ отметил, что сейчас в мире прослеживается тренд на трансформацию традиционных высших учебных заведений в предпринимательские. К тому же сейчас у студентов нет времени усваивать теорию, а затем практику. При окончании вуза они должны быть готовы сразу выполнять свои профессиональные обязанности.

Очень сильно изменился рынок труда буквально за последние 10 лет. Те требования, предъявляемые к будущим выпускникам университетов, полностью изменили качественно структуру или содержание их подготовки,

– подчеркнул ректор КНЭУ Дмитрий Лукьяненко.

По его мнению, сейчас у студентов нет времени сначала учиться, потом учиться работать – сначала учить теорию инноваций, а потом становиться инноваторами.

Преподаватели КНЭУ рассказали, что некоторые представители бизнеса уже изъявили желание прийти на финальные презентации студентов их бизнес-идей после прохождения курса. Наиболее удачные могут получить финансирование.