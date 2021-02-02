Перед тем, как начинать собственное дело, необходимо составить бизнес-план. Он должен быть понятным для вас и для инвесторов, а также иметь цель и хотя бы приблизительные финансовые расчеты.

Источник: 24 канал

Если бизнес-план необходим прежде всего вам, то лучше использовать упрощенную, проверенную временем и опытом методику Canvas.

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Следует сразу же понять, что то, о чем вы напишете, скорее всего будет отличаться от конечного результата.

Что такое методика Canvas Это простой способ описать и понять структуру потенциального бизнес-проекта. Состоит из таблицы, в которой всего 9 столбцов, содержащих информацию о доходах и расходах, целевой аудитории, ресурсах и т.д.

Важно! Для одного и того же бизнеса следует создать несколько альтернативных бизнес-моделей. Эксперты советуют составлять и расписывать различные таблички, задавать самому себе сложные вопросы и учитывать все возможные варианты развития предпринимательской деятельности.

Как написать бизнес-план с помощью методики Canvas

Таблица Canvas состоит из следующих столбцов:

ключевые партнеры;

ключевая деятельность;

ключевые ресурсы;

ценностное предложение;

отношения с клиентами;

каналы;

сегменты пользователей;

структура выплат;

источники доходов.

Эксперты советуют сначала заполнять раздел "Сегменты пользователей". Здесь следует указать те категории людей, которые будут покупать товар или пользоваться услугами вашего бизнеса. Вписывайте сюда пол, возраст, социальный статус и другие особенности потенциального пользователя.

Ценностное предложение. В этот столбец следует записать те ценности, которые будет производить ваш бизнес. Не стоит описывать сам товар, а именно то, что он будет делать, какую проблему или потребность решать. Цель этого раздела – определить ключевую ценность вашего бизнеса, которая будет привлекать внимание клиента.

Каналы. Учитывайте всю необходимую логистику, методы сбыта услуг, транспорт (если необходимо), социальные сети, рекламу и т.д.

Отношения с клиентами. Здесь прописывайте взаимодействие бизнеса с потенциальными клиентами. Как позиционирует себя предприятие перед потребителями? Будет ли такое взаимодействие актуальным для всех прописанных сегментов пользователей?

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Источники доходов. Определите все потенциальные доходы с бизнеса и распределите их по типам:

постоянные доходы с фиксированной ценой;

пассивные доходы;

неравномерные доходы.

Ключевые ресурсы. Выделите все ресурсы, необходимые для производства, установления связей, каналов сбыта и т.д. Разделите их также на виды:

финансы;

сырье;

человеческие ресурсы;

интеллектуальные ресурсы;

нематериальные (патенты, сертификаты).

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Ключевая деятельность. Какие шаги необходимо выполнить для всех вышеупомянутых этапов? Выделите основные этапы запуска вашего бизнеса: когда, где и как все будет происходить.

Ключевые партнеры. В первую очередь запишите партнеров, без которых ваш бизнес не сможет существовать, например:

рекламные агентства;

поставщики;

консультанты;

банки.

Насколько эти партнеры являются стабильными и надежными? Можно ли как-то сэкономить? Есть ли возможность сотрудничества на бартерной основе? Возможно, есть какие-то альтернативы?

Структура выплат. На что вы будете тратить больше всего денег? Какая будет зарплата у наемных работников? Сколько придется заплатить за покупку помещения или его аренду? Определите минимальные и максимальные суммы расходов по всем категориям.

Пример пустого бланка Canvas от 24 канала