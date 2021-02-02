Как создать бизнес-план: простая методика для будущих предпринимателей
Перед тем, как начинать собственное дело, необходимо составить бизнес-план. Он должен быть понятным для вас и для инвесторов, а также иметь цель и хотя бы приблизительные финансовые расчеты.
Источник: 24 канал
Если бизнес-план необходим прежде всего вам, то лучше использовать упрощенную, проверенную временем и опытом методику Canvas.
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Следует сразу же понять, что то, о чем вы напишете, скорее всего будет отличаться от конечного результата.
Что такое методика CanvasЭто простой способ описать и понять структуру потенциального бизнес-проекта. Состоит из таблицы, в которой всего 9 столбцов, содержащих информацию о доходах и расходах, целевой аудитории, ресурсах и т.д.
Как написать бизнес-план с помощью методики Canvas
Таблица Canvas состоит из следующих столбцов:
- ключевые партнеры;
- ключевая деятельность;
- ключевые ресурсы;
- ценностное предложение;
- отношения с клиентами;
- каналы;
- сегменты пользователей;
- структура выплат;
- источники доходов.
Эксперты советуют сначала заполнять раздел "Сегменты пользователей". Здесь следует указать те категории людей, которые будут покупать товар или пользоваться услугами вашего бизнеса. Вписывайте сюда пол, возраст, социальный статус и другие особенности потенциального пользователя.
Ценностное предложение. В этот столбец следует записать те ценности, которые будет производить ваш бизнес. Не стоит описывать сам товар, а именно то, что он будет делать, какую проблему или потребность решать. Цель этого раздела – определить ключевую ценность вашего бизнеса, которая будет привлекать внимание клиента.
Каналы. Учитывайте всю необходимую логистику, методы сбыта услуг, транспорт (если необходимо), социальные сети, рекламу и т.д.
Отношения с клиентами. Здесь прописывайте взаимодействие бизнеса с потенциальными клиентами. Как позиционирует себя предприятие перед потребителями? Будет ли такое взаимодействие актуальным для всех прописанных сегментов пользователей?
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Источники доходов. Определите все потенциальные доходы с бизнеса и распределите их по типам:
- постоянные доходы с фиксированной ценой;
- пассивные доходы;
- неравномерные доходы.
Ключевые ресурсы. Выделите все ресурсы, необходимые для производства, установления связей, каналов сбыта и т.д. Разделите их также на виды:
- финансы;
- сырье;
- человеческие ресурсы;
- интеллектуальные ресурсы;
- нематериальные (патенты, сертификаты).
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Ключевая деятельность. Какие шаги необходимо выполнить для всех вышеупомянутых этапов? Выделите основные этапы запуска вашего бизнеса: когда, где и как все будет происходить.
Ключевые партнеры. В первую очередь запишите партнеров, без которых ваш бизнес не сможет существовать, например:
- рекламные агентства;
- поставщики;
- консультанты;
- банки.
Насколько эти партнеры являются стабильными и надежными? Можно ли как-то сэкономить? Есть ли возможность сотрудничества на бартерной основе? Возможно, есть какие-то альтернативы?
Структура выплат. На что вы будете тратить больше всего денег? Какая будет зарплата у наемных работников? Сколько придется заплатить за покупку помещения или его аренду? Определите минимальные и максимальные суммы расходов по всем категориям.
Пример пустого бланка Canvas от 24 канала
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