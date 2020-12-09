Кабинет Министров Украины утвердил создание Полтавского государственного медицинского университета и отнес его к сфере управления Министерства здравоохранения.

Кабмин принял на заседании 9 декабря, что Украинскую медицинскую стоматологическую академию будет реорганизовано и присоединено к образованному университету, сообщает 24 канал.

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В распоряжении говорится о том, что студенты, которые учились в Украинской медицинской стоматологической академии автоматически продолжат обучение в Полтавском медуниверситете.

В МОН провели исследование, почему иностранные студенты выбирают для обучения Украину. Так, более 40% иностранцев выбрали украинские вузы из-за качества обучения, 40-60% – из-за стоимости обучения, 35% – из-за легкости признания диплома на родине, еще 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран.