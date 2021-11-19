Создали страницу в инстаграме и издевались: ученики устроили кибербуллинг одноклассницы

На Херсонщине ученица 8 класса школы в Скадовском районе стала жертвой кибербуллинга от одноклассников. Подростки создали ее фейковую страницу в инстаграме и издевались над девушкой.

Как дети издевались над одноклассницей

По данным полиции, дети втайне фотографировали несовершеннолетнюю в школе и выкладывали ее фото на страницу с различными подписями нецензурного характера. Они также рисовали на странице непристойные вещи.

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После этого дети обсуждали ее страницу в телеграм-чате класса, доступа к которому потерпевшая не имела.

По словам правоохранителей, после огласки, двое одноклассников, которые создавали фейки, сразу их удалили.

В дело вмешалась полиция

Девочка увидела страницу и рассказала маме, а та обратилась в школу, откуда уже вызвали полицию.

Правоохранители и служба по делам детей провели расследование, пообщались с детьми и подтвердили, что над ученицей 8 класса издевались.

Часть класса была враждебно настроена против одноклассницы. Причину такого отношения ученики объяснили тем, что девочка не местная и переехала в село лишь 3 года назад,

– говорят в службах.

С буллерами и учениками класса провели воспитательные беседы, а после рассмотрения материалов судом обидчиков могут поставить на учет в полицию.

Полиция привлекла к административной ответственности родителей обидчиков по статье № 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса".

К слову, в Полтаве трое 10-летних школьников напали на первоклассницу прямо в школьном коридоре. Парни избили 6-летнюю девочку, а один из них – еще и залез ей под белье. Детали скандала – читайте в статье.