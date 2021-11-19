Создали онлайн-курс по повышению квалификации педагогов: как его пройти

В открытом доступе появился онлайн-курс "Повышение квалификации педагогических работников: новые требования и возможности". Его могут пройти все желающие учителя бесплатно.

Курс создали в сотрудничестве ОО "Эдкемп Украина", платформы Prometheus, ОО "Смарт образование" при содействии МОН. Он предоставляет подробные разъяснения, рекомендации и инструменты относительно новых возможностей в сфере повышения квалификации.

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Для чего нужен этот курс

Участники курса узнают:

как и где выбирать программы повышения квалификации;

на что обращать внимание при разработке таких программ;

как создавать планы для школ и принимать решения о признании результатов повышения квалификации;

как заполнять необходимые документы;

как планировать профессиональный рост педагогов с учетом всех потребностей и финансовых возможностей.

Курс рекомендован для тех, кто участвуют в повышении квалификации педагогических работников школ. Также курс рекомендуют пройти всем, кто интересуются сферой педагогического роста.

Пройти онлайн-курс о повышении квалификации по этой ссылке. После успешного выполнения всех заданий курса участник получит сертификат. Объем курса: 15 часов (0,5 кредита ЕКТС).

К слову, в Украине стартовала школа карьерного консультанта. Обучение в такой школе бесплатное, там учителя могут повысить свою квалификацию. Также курс поможет создать в школе среду, в которой доверяют и уважают права.