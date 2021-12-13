Современный учитель: как педагогу оставаться примером для учеников

Ученики всегда с большим удовольствием идут на уроки к тем учителям, которыми увлекаются. Соответственно, часто уровень знаний школьников по предмету напрямую зависит от степени симпатии к учителю, который преподает этот предмет. Поэтому читайте советы, как оставаться примером для своих учеников.

Учитель – это не просто поставщик образовательных услуг, а прежде всего наставник, который своим примером вдохновляет и мотивирует школьников к учебе и саморазвитию.

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Как учителю оставаться примером для учеников

Совершенствуйте собственные навыки и углубляйте знания

Школьники вряд ли будут прислушиваться к учителю, который за 10-20 лет не изменил методику обучения. По словам экспертов, дети не мотивированы учиться у педагога, который сам давно ничему новому не учится.

Благодаря развитию технологий, нынешние учителя имеют широкие возможности для самообразования – многочисленные вебинары, курсы, конференции. И самое главное, что это можно делать даже бесплатно.

Для этого следите за образовательными тенденциями и трендами, учитесь у ведущих специалистов, экспериментируйте с новыми подходами. Непрерывное самообразование позволяет постоянно испытывать интерес и удовольствие от работы. К тому же, учитель, увлекающийся процессом обучения и работающий с вдохновением, вызывает искреннее уважение у школьников.

Будьте с технологиями на "ты"

Современные школьники быстро овладевают новыми навыками, они вдохновляются идеями челленджей, стремятся подражать известным блогерам. Поэтому, для таких детей традиционных систем преподавания уже недостаточно. Они не понимают смысл знаний ради самих знаний.

Чтобы поддерживать заинтересованность школьников, проявляйте изобретательность:

используйте обучающие онлайн-игры,

применяйте электронные доски,

показывайте содержательные ролики и анимации.

Давайте им задание, для выполнения которого необходимо воспользоваться онлайн-инструментами. А главное: объясняйте практический смысл приобретенных знаний не в отдаленной перспективе, а в повседневной жизни.



Учитель проводит интересный урок / Фото 4mama.ua

Не дистанцируйтесь от учеников и поощряйте командную работу

Старайтесь проводить обучение, отталкиваясь от интересов школьников. Например, ваши ученики увлекаются Гарри Поттером, тогда на отработку определенного правила давайте предложения текстов романа. Или на примере реальных химических реакций наглядно объясните принципы колдовства, которые упоминаются в книге.

Учебный процесс будет идти легче для учителя и действеннее для учеников, если педагог умеет удачно сочетать программный материал и сферу интересов школьников.

Стоит помнить, что школьники всех времен обожают соревнования и стремятся получать знания на практике. Поэтому ученики с нетерпением будут ждать ваших уроков, если там будет что-то интересное – командный проект, учебная игра, тематическая викторина и тому подобное.

Давайте творческие задачи

Раньше учитель был основным источником знаний. Сегодняшним школьникам неинтересно просто слушать программный материал. Поэтому задача педагога не просто передавать информацию, а развивать у школьников критическое мышление.

Привлекайте обучающие игры, практикуйте приемы критического мышления, задавайте интересные вопросы и поощряйте креативность на уроках.

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Помните об уместном юморе

Ученики любят тех учителей, которые могут не только интересно провести урок, но и удачно пошутить. Поэтому не стоит пытаться быть слишком серьезными и суровыми, и не бойтесь признавать свои ошибки и при случае шутить во время урока.

К таким учителям ученики относятся с доверием и уважением. Вместе с такими педагогами школьники учатся дискутировать, отстаивать свою точку зрения и не бояться делать ошибки при обучении.