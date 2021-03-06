9 марта в Украине будут отмечать день рождения Тараса Шевченко. По советам учителей, чтобы увлечь учеников его фигурой, стоит осовременить Шевченко. Поэтому мы подготовили несколько идей для уроков, которые помогут сделать Тараса Григорьевича ближе и понятнее для детей.

Мир героев в произведениях Тараса Шевченко, да и самого автора, слишком далек от современных детей, их интересов и ценностей. Поэтому их стоит адаптировать и приблизить к настоящему.

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Как осовременить Шевченко на уроках литературы

Революционер

Для того чтобы рассмотреть образ революционера, предложите ученикам мысленно вернуться в 2014 год – на Майдан. Ведь во время Революции Достоинства, он, вероятно, был самым цитируемым автором.

Поэтому, предложите ученикам поразмышлять: почему не гражданская лирика современных украинских писателей, а именно произведения Шевченко увлекли во время этих событий украинцев.

Особенно обратите внимание детей на вопросы, что способствовало тому, что классик из школьной программы моментально заговорил актуальными в тот период словам.

Ведь Шевченко-революционер физически не находился на баррикадах, но его присутствие было заметно: его слова были на щитах, его образ рядом с образами Леси Украинки и Ивана Франко охранял улицу Грушевского. К тому же, он и сам брал в руки биту или шину на иллюстрациях современных художников.



Иллюстрация Шевченко с шиной на Майдане / Фото "Фокус"

Художник

Мы несколько меньше знаем о Шевченко-художнике, чем о Шевченко-писателе. Потому что украинцы – литературоцентричная нация, поэтому о своих художниках, музыкантах и театралах мы всегда знаем меньше.

Но можно пересказать детям или почитать вместе отрывки повести «Художник». О том, как молодой автор познакомился с богемой Петербурга, как его приняли, почему поддержали.

Также можно рассмотреть работы, которые создал Шевченко в каждый из периодов жизни:

портреты друзей и современников;

работы, созданные в Академии художеств (здесь и "Цыганка-гадалка", и "Катерина");

произведения, написанные во время ссылки.

Пусть дети по группам посмотрят на работы автора и выяснят, каким же был Шевченко-художник, в каких техниках работал, какие темы поднимал, чем занимался?

Шевченко и "Игра престолов"

Популярный сериал "Игра престолов" увлек многие миллионы зрителей. Сюжеты и герои цикла романов Джорджа Мартина служат прекрасным материалом для компаративного анализа сразу двух произведений украинской литературы — "Слова о полку Игореве" и "Гайдамаков" Тараса Шевченко.

Попросите учеников “разложить” поэму "Гайдамаки" как "Игру престолов". Ведь используя стоп-кадры сериала и примеряя "условные" реалии, можно найти очень много общего.

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Боевые действия, "свои" и "чужие", батальные сцены, любовная линия, "избранный" сирота Джон Сноу, чья героическая судьба является незаурядной, а сам Сноу вобрал все героические добродетели. Чем он не Ярема?

А какая же из героинь сериала – Оксана? Ученики с радостью поразмышляют над таким вопросом. Российская империя – как Семь Королевств, политические интриги и восстания.

Конечно, такой урок будет интересен прежде всего поклонникам сериала, поэтому заранее узнайте, сколько таких есть в классе.

Рок-звезда

Сегодня писатели все чаще становятся участниками музыкальных проектов и представляют себя рок-звездами. Они собирают залы и заряжают энергетикой, аудитория подпевает, скачивает альбомы и цитирует песни.

Так, например, у Сергея Жадана есть проект с Харьковской группой "Собаки в космосе", у Юрия Андруховича – с польским Karbido, Дмитрий Лазуткин приглашает на выступления "Артерии". Поэтому предложите ученикам поразмышлять: с кем был бы проект у Тараса Григорьевича?

Кроме того, найдите на урок звучание текстов Шевченко и как хип-хопа, и как тяжелого рока. Попросите учеников подумать, как музыка по-новому расставляет акценты в произведениях?

Стихотворение "Заповіт" Шевченко в стиле рок:

Здесь самыми яркими и музыкальные интерпретации "Мені однаково" от "Скрябина", песни от участников шоу "Бандуристе, орле сизий" в исполнении Ирины Билык, "Садок вишневий" от группы "Мертвий півень".

А если в классе есть дети, которые занимаются музыкой, предложите поэкспериментировать с произведениями Шевченко и сделать свой новый хит. Возможно, эта задача увлечет детей и подтолкнет найти свой текст в "Кобзаре".

Мемы о Шевченко

В соцсети есть множество остроумных мемов с Тарасом Григорьевичем. Их можно распечатать на цветном принтере или сделать большую презентацию и после демонстрации каждого мема просить учеников объяснить смысл того, что скрывает в себе веселая картинка.

Примеры мемов о Тарасе Шевченко: фотоподборка