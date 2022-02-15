Современные подходы к организации инклюзивного обучения в садиках
Источник:"Всеосвіта"
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию ребенка, но в то же время создает условия для получения качественного образования. Эта образовательная технология предполагает развитие, обучение и воспитание детей с ООП в обычном садике.
Но в таком учреждении должны быть созданы условия для обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса.
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Преподаватель и тренер инклюзивного образования Ровненского ОИППО Татьяна Наумчук рассказала о том, как моделировать образовательный процесс в инклюзивных группах с учетом индивидуальных потребностей и групп поддержки детей с ООП.
Обеспечение качественного инклюзивного обучения в садике
Необходимыми условиями качественного инклюзивного обучения являются:
- нормативно-правовая база учреждения дошкольного образования;
- должностные обязанности педагогов, ассистента воспитателя, узких специалистов;
- повышение квалификации педагогов;
- сотрудничество со специалистами ИРЦ;
- определение особых образовательных потребностей и уровней поддержки ребенка с ООП;
- создание инклюзивного образовательного пространства;
- предоставление образовательных, психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг;
- обеспечение детей специальными средствами коррекции психофизического развития;
- гармонизированное сотрудничество ИРЦ-родители-садик.
Состав команды сопровождения ребенка с ООП:
- постоянные участники: руководитель или воспитатель-методист, воспитатель, ассистент воспитателя, практический психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-реабилитолог и родители ребенка с ООП;
- привлеченные специалисты: медицинский работник учебного заведения, врач, ассистент ребенка, специалисты системы социальной защиты населения, службы по делам детей и т.д.
Приоритетность целей для обучения
- Обеспечение безопасности жизни и здоровья.
- Навыки социального взаимодействия/общения.
- Адаптивные и бытовые навыки.
- Академические навыки.
- Сферы применения адаптации и модификации.
- Приспособление среды.
- Психолого-педагогические стратегии.
- Учебные материалы и задания.
- Система и критерии оценки.
Современные методики работы
Инклюзивная среда в учреждении дошкольного образования внедряется во взаимодействии с такими направлениями как:
- организационная культура;
- образовательная политика на уровне учреждения;
- инклюзивная практика.
Также в садике следует использовать геоборд – это многофункциональная игровая доска для конструирования геометрических фигур или других рисунков. Ведь он развивает когнитивные способности ребенка – пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память.
А математический планшет позволяет самостоятельно придумывать изображения, а значит развивает фантазию и творческий потенциал детей. Это отличный способ расслабления и снятия физического и психологического напряжения у детей.
Развивающий электронный комплекс Gcompris – это многоплатформенный универсальный образовательный комплект для детей от 2 до 7 лет. Он включает более 140 упражнений, которые помогут маленьким детям развить их восприятие, внимание, память, мышление, воображение, мелкую моторику и т.д.
Примеры упражнений: решить головоломку, перетаскивая каждый элемент из набора на подходящее место.
Терапия су-джок – в переводе с корейского "су" – ладонь, а "джок" – стопа. Такая терапия – это стимулирование биологически активных точек, размещенных на кистях и стопах. Эти точки представляют собой рефлекторную проекцию органов и частей тела человека.
Терапия су-джок также:
- стимулирует речевые зоны коры головного мозга;
- повышает умственную активность детей;
- развивает мелкую моторику рук.
Руководитель садика должен обеспечить принятие управленческих решений относительно стратегических перспектив развития учебного заведения и ответственности за ход и результаты образовательного процесса.
Педагогам следует помочь в выборе:
- образовательной программы;
- приоритетных направлений и задач в организации образовательного процесса;
- модели планирования и организации образовательного процесса на основе встроенного подхода;
- видов, форм и способов повышения профессиональной компетентности работников;
- обеспечении партнерских отношений в отношениях сверстников группы с детьми с ООП и их родителями.
Ключевые аспекты взаимодействия воспитателя и ассистента воспитателя:
- Обсуждение.
- Доверие.
- Совместное принятие решений.
- Общие ресурсы.
- Распределение ответственности.
- Равноправие.
Кстати, достаточно много школьников в Украине учатся по инклюзивной форме обучения. Среди них есть и дети с интеллектуальными нарушениями. Как оценивать их достижения – читайте в статье.