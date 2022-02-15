Но в таком учреждении должны быть созданы условия для обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса.

К теме Новый порядок организации инклюзивного обучения: главные изменения

Преподаватель и тренер инклюзивного образования Ровненского ОИППО Татьяна Наумчук рассказала о том, как моделировать образовательный процесс в инклюзивных группах с учетом индивидуальных потребностей и групп поддержки детей с ООП.

Обеспечение качественного инклюзивного обучения в садике

Необходимыми условиями качественного инклюзивного обучения являются:

нормативно-правовая база учреждения дошкольного образования;

должностные обязанности педагогов, ассистента воспитателя, узких специалистов;

повышение квалификации педагогов;

сотрудничество со специалистами ИРЦ;

определение особых образовательных потребностей и уровней поддержки ребенка с ООП;

создание инклюзивного образовательного пространства;

предоставление образовательных, психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг;

обеспечение детей специальными средствами коррекции психофизического развития;

гармонизированное сотрудничество ИРЦ-родители-садик.

Состав команды сопровождения ребенка с ООП:

постоянные участники: руководитель или воспитатель-методист, воспитатель, ассистент воспитателя, практический психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-реабилитолог и родители ребенка с ООП;

привлеченные специалисты: медицинский работник учебного заведения, врач, ассистент ребенка, специалисты системы социальной защиты населения, службы по делам детей и т.д.

Приоритетность целей для обучения

Обеспечение безопасности жизни и здоровья.

Навыки социального взаимодействия/общения.

Адаптивные и бытовые навыки.

Академические навыки.

Сферы применения адаптации и модификации.

Приспособление среды.

Психолого-педагогические стратегии.

Учебные материалы и задания.

Система и критерии оценки.

Современные методики работы

Инклюзивная среда в учреждении дошкольного образования внедряется во взаимодействии с такими направлениями как:

организационная культура;

образовательная политика на уровне учреждения;

инклюзивная практика.

Также в садике следует использовать геоборд – это многофункциональная игровая доска для конструирования геометрических фигур или других рисунков. Ведь он развивает когнитивные способности ребенка – пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память.

А математический планшет позволяет самостоятельно придумывать изображения, а значит развивает фантазию и творческий потенциал детей. Это отличный способ расслабления и снятия физического и психологического напряжения у детей.

Развивающий электронный комплекс Gcompris – это многоплатформенный универсальный образовательный комплект для детей от 2 до 7 лет. Он включает более 140 упражнений, которые помогут маленьким детям развить их восприятие, внимание, память, мышление, воображение, мелкую моторику и т.д.

Примеры упражнений: решить головоломку, перетаскивая каждый элемент из набора на подходящее место.

Терапия су-джок – в переводе с корейского "су" – ладонь, а "джок" – стопа. Такая терапия – это стимулирование биологически активных точек, размещенных на кистях и стопах. Эти точки представляют собой рефлекторную проекцию органов и частей тела человека.

Терапия су-джок также:

стимулирует речевые зоны коры головного мозга;

повышает умственную активность детей;

развивает мелкую моторику рук.

Руководитель садика должен обеспечить принятие управленческих решений относительно стратегических перспектив развития учебного заведения и ответственности за ход и результаты образовательного процесса.

Педагогам следует помочь в выборе:

образовательной программы;

приоритетных направлений и задач в организации образовательного процесса;

модели планирования и организации образовательного процесса на основе встроенного подхода;

видов, форм и способов повышения профессиональной компетентности работников;

обеспечении партнерских отношений в отношениях сверстников группы с детьми с ООП и их родителями.

Ключевые аспекты взаимодействия воспитателя и ассистента воспитателя:

Обсуждение.

Доверие.

Совместное принятие решений.

Общие ресурсы.

Распределение ответственности.

Равноправие.

Кстати, достаточно много школьников в Украине учатся по инклюзивной форме обучения. Среди них есть и дети с интеллектуальными нарушениями. Как оценивать их достижения – читайте в статье.