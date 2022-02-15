Но в таком учреждении должны быть созданы условия для обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса.

К теме Новый порядок организации инклюзивного обучения: главные изменения

Преподаватель и тренер инклюзивного образования Ровненского ОИППО Татьяна Наумчук рассказала о том, как моделировать образовательный процесс в инклюзивных группах с учетом индивидуальных потребностей и групп поддержки детей с ООП.

Обеспечение качественного инклюзивного обучения в садике

Необходимыми условиями качественного инклюзивного обучения являются:

  • нормативно-правовая база учреждения дошкольного образования;
  • должностные обязанности педагогов, ассистента воспитателя, узких специалистов;
  • повышение квалификации педагогов;
  • сотрудничество со специалистами ИРЦ;
  • определение особых образовательных потребностей и уровней поддержки ребенка с ООП;
  • создание инклюзивного образовательного пространства;
  • предоставление образовательных, психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг;
  • обеспечение детей специальными средствами коррекции психофизического развития;
  • гармонизированное сотрудничество ИРЦ-родители-садик.

Состав команды сопровождения ребенка с ООП:

  • постоянные участники: руководитель или воспитатель-методист, воспитатель, ассистент воспитателя, практический психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-реабилитолог и родители ребенка с ООП;
  • привлеченные специалисты: медицинский работник учебного заведения, врач, ассистент ребенка, специалисты системы социальной защиты населения, службы по делам детей и т.д.

Приоритетность целей для обучения

  • Обеспечение безопасности жизни и здоровья.
  • Навыки социального взаимодействия/общения.
  • Адаптивные и бытовые навыки.
  • Академические навыки.
  • Сферы применения адаптации и модификации.
  • Приспособление среды.
  • Психолого-педагогические стратегии.
  • Учебные материалы и задания.
  • Система и критерии оценки.

Современные методики работы

Инклюзивная среда в учреждении дошкольного образования внедряется во взаимодействии с такими направлениями как:

  • организационная культура;
  • образовательная политика на уровне учреждения;
  • инклюзивная практика.

Также в садике следует использовать геоборд – это многофункциональная игровая доска для конструирования геометрических фигур или других рисунков. Ведь он развивает когнитивные способности ребенка – пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память.

А математический планшет позволяет самостоятельно придумывать изображения, а значит развивает фантазию и творческий потенциал детей. Это отличный способ расслабления и снятия физического и психологического напряжения у детей.

Развивающий электронный комплекс Gcompris – это многоплатформенный универсальный образовательный комплект для детей от 2 до 7 лет. Он включает более 140 упражнений, которые помогут маленьким детям развить их восприятие, внимание, память, мышление, воображение, мелкую моторику и т.д.

Примеры упражнений: решить головоломку, перетаскивая каждый элемент из набора на подходящее место.

Терапия су-джок – в переводе с корейского "су" – ладонь, а "джок" – стопа. Такая терапия – это стимулирование биологически активных точек, размещенных на кистях и стопах. Эти точки представляют собой рефлекторную проекцию органов и частей тела человека.

Терапия су-джок также:

  • стимулирует речевые зоны коры головного мозга;
  • повышает умственную активность детей;
  • развивает мелкую моторику рук.

Руководитель садика должен обеспечить принятие управленческих решений относительно стратегических перспектив развития учебного заведения и ответственности за ход и результаты образовательного процесса.

Педагогам следует помочь в выборе:

  • образовательной программы;
  • приоритетных направлений и задач в организации образовательного процесса;
  • модели планирования и организации образовательного процесса на основе встроенного подхода;
  • видов, форм и способов повышения профессиональной компетентности работников;
  • обеспечении партнерских отношений в отношениях сверстников группы с детьми с ООП и их родителями.

Ключевые аспекты взаимодействия воспитателя и ассистента воспитателя:

  • Обсуждение.
  • Доверие.
  • Совместное принятие решений.
  • Общие ресурсы.
  • Распределение ответственности.
  • Равноправие.

Кстати, достаточно много школьников в Украине учатся по инклюзивной форме обучения. Среди них есть и дети с интеллектуальными нарушениями. Как оценивать их достижения – читайте в статье.