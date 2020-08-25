Некоторые школы в "красных" зонах Украины начнут свое обучение дистанционно. Как эффективно перейти на онлайн-образование и с какими трудностями могут столкнуться школьники и школы – читайте в материале.

Как эффективно организовать дистанционное обучение – посоветовал руководитель направления персональных компьютеров Николай Антонюк в своем блоге, передает Освіторія.

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По его словам, дистанционное обучение становится привычным для детей, и различные интерактивные подходы могут заинтересовать учащихся. Так как дети сейчас с детства пользуются гаджетами и постоянно хотят иметь доступ ко "всемирной паутине".

Поэтому, когда пришлось закрыть школы и перейти в онлайн-режим, некоторые учебные заведения быстро перестроились на "новую норму". И с 1 сентября некоторые школы тоже могут начать обучение дистанционно. Но, как отмечает эксперт, для этого необходимо обладать определенными инструментами.

Николай Антонюк назвал 5 шагов, которые помогут подготовиться к новому учебному году и перейти в режим онлайн.

5 шагов, как перейти на онлайн-обучение

Шаг 1: Разработка новых учебных материалов

Опрос среди преподавателей показал, что большинство из них начали значительно дольше готовиться к урокам. Потому что им пришлось разрабатывать совсем другие материалы, переформатировать традиционные подходы и готовить интерактивные занятия.

Педагогам будет легче, если они будут работать вместе, обмениваться опытом, использовать что-то новое и интересное, чтобы дети могли учиться в новых условиях.



Создайте интересную атмосферу на онлайн-уроках / Фото Главред

И самая сложная задача для дистанционного образования – это создание соответствующего контента. Это могут быть видеоуроки, презентации, занятия в средах виртуальной и дополненной реальности, учебные приложения и тому подобное.

"Учитель должен понять, как его ученикам наиболее удобно воспринимать информацию. К примеру, если ученики привыкли слушать лекции, лучшим решением будет записать видеоуроки. И также не пренебрегайте креативными подходами: интересными презентациями или разнообразными форматами онлайн-уроков", – добавил он.

Шаг 2: Обеспечение компьютерной техникой

Чтобы образование стало доступным в онлайне, необходимо соответствующее техническое обеспечение. Еще много школ не компьютеризированы, поэтому стоит провести полную информатизацию.

Также для эффективного онлайн-обучения всем участникам обучения необходимы персональные устройства — компьютеры, ноутбуки или же планшеты, бесперебойный доступ к интернету. И даже с помощью смартфона учителя и ученики могут организовать видеосвязь, просматривать контент и тому подобное.

Шаг 3: Взаимодействие

Для успешной организации онлайн-обучения в этом должны взаимодействовать родители, ученики и педагоги. У каждого звена этого процесса есть ответственность и обязанности.

Интересно, что старшие дети могут быстрее адаптироваться к изменениям, с детьми младших классов — сложнее. Поэтому для учеников нужно постепенно все перенастроить, в частности родители могут создать новые привычки и правила в семье. И самое главное — поощрять ребенка, чтобы он понимал, что учится, а не сидит на каникулах.

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Главная задача родителей, по словам эксперта, – это настроить ребенка на правильный ритм и показать, что обучение может происходить в любом формате.

Шаг 4: Создание школьной базы знаний

Учителя могут в облачных хранилищах создать школьную базу знаний с необходимым учебным контентом и материалами для дальнейшего изучения. Такая база позволит в будущем проводить индивидуальные уроки с учениками, которые не имели возможности посещать занятия вместе с классом, не тратя при этом много времени учителя.

Шаг 5: Организация обучения

Организуйте работу учеников

Также учителям стоит заранее четко определить дедлайн для каждой из работ, чтобы ученики не сбрасывали все в последний момент. К примеру, можно установить правила, по которым учащиеся будут отправлять выполненные работы: в форме фото и сканкопий, или же в специальном приложении. И не забывайте собирать отзывы о том, как прошел урок и поняли ли дети материал.



Проводите уроки интересно, чтобы дети слушали вас / Фото profile

Налаживайте коллективную работу

Учитель даже во время дистанционного обучения должен быть лидером, сплачивать коллектив и создавать атмосферу, чтобы дети помнили, что они остаются одним классом и на расстоянии.

Используйте игровой контент во время уроков

Подсознательно ребенок будет думать, что играет, но на самом деле так он будет учиться и сможет понять, что ноутбук создан не только для развлечений.

Найдите собственные методы

Заранее выберите способ, как будете передавать материалы ученикам, и не забывайте общаться с ними на одном языке. Затем проведите анализ и определите, какие методы в онлайн-образовании работают лучше всего. И отзывы учеников помогут понять, интересно ли проходят уроки.