Рада разрешила получать второе профтехобразование за счет бюджета

Украина испытывает большую нехватку производственных кадров, война только усугубила проблему. Ее попытаются решить бесплатным обучением в училищах.

Потребность в квалифицированных работниках в условиях войны сильно выросла. В Верховной Раде нашли способ, позволяющий улучшить ситуацию с кадрами.

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Повторное получение профобразования – за государственные средства

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №7293. Он направлен на увеличение количества людей, желающих получить профтехобразование.

В частности, принятый законопроект предусматривает:

разрешение на получение профессионального образования без получения полного общего среднего образования. Его можно будет получить на протяжении всей жизни;

возможность финансирования переподготовки или повышения квалификации рабочих на публичные средства. Переквалификация и переподготовка будут ориентированы на краткосрочные программы для обеспечения более насущных потребностей страны;

разрешение на бесплатное получение профобразования по другим профессиям, но только через 3 года после окончания предыдущего бесплатного образования и подтвержденного стажа не менее 2 лет. Также для этого должны быть свободные места после поступления тех, кто получает профтехобразование впервые;

для поступления в училище теперь не нужно иметь прописку на территории соответствующего территориальной общины.

Таким образом, парламентарии надеются повысить количество соискателей профтехобразования и обеспечить потребности государства в квалифицированных работниках для послевоенного восстановления Украины.

Новости образования: последние события

Киевская консерватория решила оставить имя Чайковского. В Национальной музыкальной академии это оправдывают тем, что музыкальное наследие композитора принадлежит всему миру, а не только россиянам.

Украина активно работает над тем, чтобы порвать любые политические, культурные и другие связи с россиянами. В школах Николаева теперь не будет русскоязычных классов – теперь обучение будет проводиться только на украинском языке.

Министерство образования хочет возобновить обучение с 1 сентября. Конечно, к учебному процессу будут новые требования, направленные на обеспечение безопасности учащихся. Решения о выходе на офлайн обучение будут принимать местные департаменты образования.

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