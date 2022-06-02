Сотрудничала с оккупантами: из Национального юридического университета отчислили студентку

В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого отчислили студентку Амину Афанасьеву. Инцидент произошел в Харькове.

Девушку обвиняют в сотрудничестве с оккупационной администрацией захваченного Мариуполя.

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Афанасиева засветилась на российском телевидении

Ролик с Афанасьевой сняли российские пропагандистские СМИ. Он попал в соцсети 31 мая. Студентка занимает должность руководителя общественной приемной движения "Донецкая республика".

Девушку отчислили

Известно, что Афанасьева училась на 4 курсе на факультете прокуратуры по специальности "право". В университете отметили, что Амина Афанасьева перестала быть студенткой еще до того, как информация о ее деятельности была распространена в СМИ. Указ ректора об отчислении студентки датируется 27 мая 2022 года.

В вузах отметили, что коллектив университета – это многотысячное сообщество, студентов и преподавателей, ученых и юристов-практиков, которые имеют разные взгляды на многие вещи, но они единственные в том, что в коллективе нет места коллаборантам и предателям, избравшим сторону оккупанта. В университете добавили, что реагируют на подобные проявления безотлагательно.

В нашем коллективе нет места коллаборантам и предателям, избравшим сторону оккупанта. И на подобные проявления реагируем безотлагательно,

– сообщили в вузе.

Там добавили, что дальнейшую правовую оценку ее действий должны дать правоохранительные органы.

Оккупанты взялись русифицировать Мариуполь

Российские оккупационные власти решили отменить каникулы в Мариуполе и продолжить учебный процесс. Оккупанты хотят перевести украинских детей на российскую программу.

О циничных планах российских оккупантов сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Андрющенко рассказал, что основная цель такого шага от оккупантов – подготовка к учебному году по российской программе.

Также, по словам советника Вадима Бойченко, российские оккупанты планируют открыть 9 школ в разрушенном Мариуполе. Но россиянам не удается найти учителей, готовых учить детей.

"Однако сейчас удалось найти всего 53 учителей. По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", – резюмировал Андрющенко.

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