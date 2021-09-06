Как составить учебную программу, годовой план и план уроков: разъяснения для школ

Школы для успешной деятельности должны четко спланировать образовательный процесс. Такой план должен стратегически определять основные пути развития учебного заведения, направлять педагогов к созданию среды, в которой бы реализовалась личность школьника.

Ответы на вопросы по составлению образовательной программы, годового плана работы директорам школ дала юрист Инна Маниленко.

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Ежегодно перед администрацией школы стоит задача воплотить стратегию развития учреждения в жизнь через практическую деятельность участников образовательного процесса. Все это осуществляется через систему планирования, в основе которой – образовательная программа и годовой план работы учреждения.

Планирование работы заведения обеспечивает реализацию стратегии развития школы и создает условия для взаимодействия участников образовательного процесса, рационального использования времени и тому подобное.

Различают следующие виды планирования:

перспективное;

годовое;

текущее.

Во всех видах планирования учитывают внешнюю и внутреннюю информацию. К внешней относятся различные законные и подзаконные акты, все, что поступает от МОН или местного органа управления образования. Внутренняя информация содержит необходимые сведения о предыдущей деятельности учреждения.

Перспективное планирование

Перспективное планирование предусматривает:

анализ работы учреждения за предыдущий период;

определение важных задач на новый период;

организационные проблемы развития учреждения;

главные направления совершенствования образовательной деятельности;

кадровую деятельность;

хозяйственной деятельности;

укрепление материально-технического оснащения учреждения.

Годовое планирование дает возможность совмещать перспективные задачи с конкретными задачами на каждый семестр и каждый месяц учебного года.

Текущее планирование

Текущее планирование – это действия, которые будет осуществлять школа в течение учебного года каждый день. Оно предусматривает:

расписание учебных занятий, кружков;

календарные и поурочные планы;

планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей групп продленного дня;

планы работы методических объединений;

план работы школьной библиотеки и родительского комитета;

алфавитную книгу записи учащихся;

классные журналы, журналы факультативных занятий, журналы ГПД, журналы учета работы кружков;

журнал учета пропусков и замещения уроков учителями;

книга учета трудовых книжек работников учреждения;

журналы регистрации документов и прочее.

Циклы образования в школе

Образовательный процесс в школе организуется по следующим циклам:

первый цикл начальной школы – адаптационно-игровой (1 – 2 года обучения);

второй цикл начальной школы – основной (3 – 4 года обучения);

первый цикл базового среднего образования – адаптационный (5 – 6 лет обучения);

второй цикл базового среднего образования – базовое предметное обучение 7 – 9 лет обучения);

первый цикл профильной среднего образования – профильно-адаптационный (десятый год обучения);

второй цикл профильной среднего образования – профильный (11 – 12 года обучения).

Образовательная программа

Образовательную программу учреждения одобряет педагогический совет учреждения и утверждает его руководитель. Типичная образовательная программа должна содержать:

требования к лицам, которые могут начать обучение по образовательной программе;

общий объем учебной нагрузки на соответствующем цикле полного общего среднего образования, его распределение между образовательными областями по годам обучения;

рекомендованные формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценки.

Эскперт отмечает, что общий объем учебной нагрузки для учащихся 5 – 9 классов составляет 5845 часов/учебный год.

Календарно-тематический план

Каждый учитель берет образовательную программу с сайта Министерства образования, адаптирует под себя и составляет собственный календарно-тематический план, в котором обязательно должна быть программа и учебники, по которым он будет работать.

Но руководитель учреждения несет личную ответственность за организацию образовательного процесса и его выполнение. Это означает, что он обязательно должен согласовывать, а лучше, утверждать каждый календарно-тематический план.

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Отметим, что календарно-тематическое и поурочное планирование осуществляется учителем в произвольной форме. Это индивидуальное дело учителя.

Автономия учителя должна быть обеспечена академической свободой, включая свободу преподавания, свободу от вмешательства в педагогическую, научно-педагогическую и научную деятельность, свободным выбором форм, методов и средств обучения, соответствующие образовательной программе.

Учитель имеет право на свободный выбор образовательных программ, форм обучения, учебных заведений, учреждений и организаций, других субъектов образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку педагогических работников.