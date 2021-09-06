Ответы на вопросы по составлению образовательной программы, годового плана работы директорам школ дала юрист Инна Маниленко.
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Ежегодно перед администрацией школы стоит задача воплотить стратегию развития учреждения в жизнь через практическую деятельность участников образовательного процесса. Все это осуществляется через систему планирования, в основе которой – образовательная программа и годовой план работы учреждения.
Планирование работы заведения обеспечивает реализацию стратегии развития школы и создает условия для взаимодействия участников образовательного процесса, рационального использования времени и тому подобное.
Различают следующие виды планирования:
- перспективное;
- годовое;
- текущее.
Во всех видах планирования учитывают внешнюю и внутреннюю информацию. К внешней относятся различные законные и подзаконные акты, все, что поступает от МОН или местного органа управления образования. Внутренняя информация содержит необходимые сведения о предыдущей деятельности учреждения.
Перспективное планирование
Перспективное планирование предусматривает:
- анализ работы учреждения за предыдущий период;
- определение важных задач на новый период;
- организационные проблемы развития учреждения;
- главные направления совершенствования образовательной деятельности;
- кадровую деятельность;
- хозяйственной деятельности;
- укрепление материально-технического оснащения учреждения.
Годовое планирование дает возможность совмещать перспективные задачи с конкретными задачами на каждый семестр и каждый месяц учебного года.
Текущее планирование
Текущее планирование – это действия, которые будет осуществлять школа в течение учебного года каждый день. Оно предусматривает:
- расписание учебных занятий, кружков;
- календарные и поурочные планы;
- планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей групп продленного дня;
- планы работы методических объединений;
- план работы школьной библиотеки и родительского комитета;
- алфавитную книгу записи учащихся;
- классные журналы, журналы факультативных занятий, журналы ГПД, журналы учета работы кружков;
- журнал учета пропусков и замещения уроков учителями;
- книга учета трудовых книжек работников учреждения;
- журналы регистрации документов и прочее.
Циклы образования в школе
Образовательный процесс в школе организуется по следующим циклам:
- первый цикл начальной школы – адаптационно-игровой (1 – 2 года обучения);
- второй цикл начальной школы – основной (3 – 4 года обучения);
- первый цикл базового среднего образования – адаптационный (5 – 6 лет обучения);
- второй цикл базового среднего образования – базовое предметное обучение 7 – 9 лет обучения);
- первый цикл профильной среднего образования – профильно-адаптационный (десятый год обучения);
- второй цикл профильной среднего образования – профильный (11 – 12 года обучения).
Образовательная программа
Образовательную программу учреждения одобряет педагогический совет учреждения и утверждает его руководитель. Типичная образовательная программа должна содержать:
- требования к лицам, которые могут начать обучение по образовательной программе;
- общий объем учебной нагрузки на соответствующем цикле полного общего среднего образования, его распределение между образовательными областями по годам обучения;
- рекомендованные формы организации образовательного процесса;
- описание инструментария оценки.
Эскперт отмечает, что общий объем учебной нагрузки для учащихся 5 – 9 классов составляет 5845 часов/учебный год.
Календарно-тематический план
Каждый учитель берет образовательную программу с сайта Министерства образования, адаптирует под себя и составляет собственный календарно-тематический план, в котором обязательно должна быть программа и учебники, по которым он будет работать.
Но руководитель учреждения несет личную ответственность за организацию образовательного процесса и его выполнение. Это означает, что он обязательно должен согласовывать, а лучше, утверждать каждый календарно-тематический план.
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Отметим, что календарно-тематическое и поурочное планирование осуществляется учителем в произвольной форме. Это индивидуальное дело учителя.
Автономия учителя должна быть обеспечена академической свободой, включая свободу преподавания, свободу от вмешательства в педагогическую, научно-педагогическую и научную деятельность, свободным выбором форм, методов и средств обучения, соответствующие образовательной программе.
Учитель имеет право на свободный выбор образовательных программ, форм обучения, учебных заведений, учреждений и организаций, других субъектов образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку педагогических работников.