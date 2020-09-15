В новом учебном году школы должны составить расписание занятий, чтобы минимизировать скопление детей в учебном заведении. Ведь во время карантина это очень важно. Как правильно составить расписание уроков – читайте в материале.

Несколько советов, которые помогут школам организовать безопасное обучение в период карантина, предоставило издание "На урок".

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Как составить расписание уроков во время карантина

Ориентируйтесь на рекомендации МОН и Минздрава

Отдельного документа, который бы объяснил, как составить школьное расписание, нет. Однако МОН и Минздрав предоставили собственные рекомендации, которые следует учитывать при составлении плана уроков на карантине.

Так, начинать занятия стоит не раньше 8 часов утра, а обучение во вторую смену – не позднее 14 часов дня.

Продолжительность уроков для учащихся должна быть разной:

1 класс – 35 минут;

2-4 классы – 40 минут;

5-12 классы – 45 минут.

Перерывы для школьников начальных классов должны составлять не менее 15 минут, для всех остальных – 10 минут. Время большого перерыва должно составлять 30 минут.

Определите исходные данные

Это очень важно сделать, ведь именно это позволит учесть численность детей и минимизировать риск образования скоплений.

На что стоит обращать внимание при составлении расписания:

количество учеников в школе; среднее количество учеников в классе; количество этажей, входов, лестниц; количество учебных кабинетов (с учетом библиотеки, актового и спортивного зала).

Интересно, что Министерство здравоохранения рекомендует во время карантина детям учиться в одном классе, а не переходить в другие кабинеты. Для этого стоит составить план школы и определить, какой учебный кабинет будет закреплен за каждым классом.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Так, лучше всего условно поделить школу на три категории: младшая, средняя и старшая. Желательно, чтобы учебные кабинеты для учащихся разных возрастных категорий находились на разных этажах.

Создайте расписание перерывов

Перерывы в условиях пандемии являются очень рискованными, ведь именно в это время дети из разных классов могут встретиться или же часто забывают о дистанции. Что делать в таком случае – продумать расписание перерывов.

Для этого выпишите все классы, начало их уроков, часы перерыва и закрепленный за ними кабинет и тому подобное. Также продумайте, как организовать работу каждого класса так, чтобы школьники могли соблюдать социальную дистанцию.

Для этого можно воспользоваться следующими советами:

Двухсменное обучение

Для школ с большим количеством учеников организовать безопасное обучение достаточно сложно, поэтому здесь поможет двухсменное обучение.

Однако учиться во вторую смену могут все ученики, кроме 1, 2, 9 и 11 классов. Уроки должны начинаться не позднее 14 часов, а заканчиваться – до 19-20 часов. Например: 1, 2, 3, 9, 10, 11 классы учатся в первую смену, 4, 5, 6, 7, 8 класс – во вторую смену.

Различные часы начала учебного дня

Это тоже поможет снизить риски скопления детей. Кроме того, для детей рекомендуется выделить отдельные входы в школу, что также должно быть указано в расписании.

По возможности нужно определять разное время начала обучения для школьников, которые будут учиться на одном этаже. Например, первая смена: 1, 2 классы приходят на 8 утра, 3, 4 классы – на 8:30, а 9, 10, 11 классы – на 9:00. Вторая смена: 5, 6 классы – 10:00; 7, 8 классы – 10:30.

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Разное время для перерывов

Если классы будут учиться в разные часы, то перерывы для учеников тоже не будут пересекаться. Но для классов, начавших обучение одновременно, рекомендуется организовать перерывы в разное время.

Проводить объединенные уроки

Интересно, что ученые предлагают проводить для средней и старшей школы не обычные уроки, а пары (занятия по 1,5 часа). Потому что такой расклад соответствует естественным ритмам человека. Так уроки уже проводят во многих школах США, Австралии, Канады, Израиля.

Могут ли школы самостоятельно перейти на новое расписание? Чтобы изменить часы уроков, необходимо обратиться в соответствующий орган управления образованием и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы.