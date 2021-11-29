Сорвали уроки: в Харькове учеников эвакуировали из школы из-за сообщения о минировании – видео
Источник:телеграм-канал "Труха.Харьков"
В Харькове эвакуировали всех учеников и работников школы №78 из-за сообщения о взрывчатке. Эту информацию подтвердили в полиции, там уже обследуют помещение.
Специалисты проводят проверку в школе №78, расположенной на Садовом проезде, 7. Сообщение в полицию поступило анонимно.
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В социальных сетях пользователи сообщают, что всех учащихся школы эвакуировали на улицу. Дети до сих пор остаются на территории школы и стадиона.
Немного позже поступила информация о минировании других школ у Харькове:
- №54 (улица Академика Богомольца, 4),
- №64 (улица Руслана Плоходько, 5-В),
- №130 (улица Светлановская, 23),
- №154 (проспект Людвига Свободы, 42-Б),
- №113 (проспект Архитектора Алешина, 9),
- №36 (улица Алчевских, 55).
Другие минирования в Харькове
Согласно данным Харьковской ОГА, это не первое сообщение о минировании за последнюю неделю. Так, 28 ноября в Харькове искали взрывчатку в аэропорту
Также ночью дежурная часть полиции получила сообщение о взрывчатке в ТРЦ "Космос" (Академика Павлова, 144б). Территория объектов была обследована, взрывчатку не нашли.
Отметим, что за последнюю неделю сообщении о минировании школ получала полиция двух других городов:
- В Кривом Рогге "заминировали" гимназию №8. Известно, что это второй случай через неделю в том же учебном заведении. Впоследствии оказалось, что минирование снова было ложным.
- В Днепре спасатели получили сообщение о минировании учебно-воспитательного комплекса №111, расположенного на проспекте Героев, 29. Впоследствии стало известно о якобы минировании и школы №23. Эта информация оказалась тоже фейковой.
В то же время, за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Также, если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены во второй раз – нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.