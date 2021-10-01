В соцсети разгорелась жаркая дискуссия под постом мамы, которая возмутилась, что в школе ее детей на подарки учителям пришлось сдавать деньги, а из-за дня самоуправления старшеклассники преподают на уроках.

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С чего все началось

В пятницу, 1 октября, в школах отмечают День учителя. Однако одна пользовательница фейсбука с ником Lilit Pravo опубликовала пост о том, что в классах, где учатся ее дети, на подарки учителям собирали по 200 – 250 гривен.

А теперь, по ее словам, вместо учителей преподают ученики 11 класса. Школа расположена в селе Большой Кучуров на Буковине.

Утром ученики 11 класса поздравляют учителей. Не знаю, какими подарками, но точно знаю, что в классах, где учатся мои дети, с каждого ребенка собирали по 200 – 250 гривен. А еще вместо учителей учить будут ученики 11 класса,

– написала она.

Женщина добавила, что ранее была практика, когда родители приходили "поучить" своих детей и почувствовать, какие невыносимые муки испытывает педагог. "Такое впечатление, что кто-то заставил учителей нести такую ​​нелегкую ношу", – считает она.

Мама не понимает, почему так не поздравляют, например, медиков. "Попал, например, директор школы на операционный стол, а там праздник, и как положено, хирург со своими коллегами, у которых оплаченный день, вместо себя отправляют оперировать первокурсников. Сразу к практике, без теории, пусть почувствуют, как легко оперировать людей" – возмутилась она.



Некоторые родители против празднования Дня учителя / Скриншот поста Lilit Pravo

Под постом женщины уже более 230 комментариев. Мнения разделились – кто-то так же возмущен, а кто-то не понимает, почему такое празднование вызвало негатив. Ниже читайте слова родителей о праздновании Дня учителя в 2021 году.

Родители против подарков, замены и сокращенного дня

Комментарии пользователей:

"Что самое интересное, День учителя – не государственный праздник, и сокращенный день не предвидится законодательством. То есть этот день оплачивается как полный, но фактически он сокращен. Прекрасно", – пишет пользовательница Юлия Мазуренко.

"Вопрос – это учитель сказал сдавать ему на подарок по 200 гривен? Сомневаюсь, а то, что придумали ваши родители, так вы с ними и разбирайтесь! Мы дарим цветок в горшке!", – написала Оксана Козирацкая.

"Я это прям вижу приезжаете вы на сервис авто ремонтировать, а к вам подходит суровый дядя из другого автомобиля и говорит, что вот сегодня день электрика, мы здесь конвертик планируем дарить, скидывайтесь по 200 гривен, а то некрасиво получится, так как у человека праздник, чтобы не обидеть, а то отыграется потом на вашей машинке, предвзято, так сказать, к ней отнесется...", – иронизирует пользовательница Ольга Иванова.

Я полностью с вами согласна. У нас, например, на час сокращают обучение и отменяют ГПД (группа продленного дня), – но у родителей не короткий день, а ребенка надо забрать и присматривать,

– отмечает пользовательница Марина Лысенко.

В школе №16 в Одессе так же сегодня старшие ученики обучают младших, уроки сократили на 10 минут и большой перерыв убрали. По поводу подарков не скажу, я не сдаю, поэтому у меня не просят. Другие, вижу, несут. Наш класс еще не видела, не знаю, собирали или каждый сам решил от себя", – рассказывает пользовательница с ником Тапа Тапа.

Некоторым пользователям идея с празднованием нравится

В частности, среди комментариев много тех, кто с ностальгией вспоминает "дни самоуправления", когда они учениками старших классов преподавали вместо учителей. А еще не видят ничего плохого в праздновании Дня учителя в школах.

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Некоторые указывают, что представители других профессий делают так же, а родители и сами забирают детей по разным поводам.

Комментарии родителей:

"Уважаемые родители, никто из учителей не заставляет вас им что-то покупать и никто одиннадцатиклассников не заставлял проводить уроки вместо учителей (это веселая традиция в некоторых школах). Именно учителя научили вас писать, читать и т.д., поэтому давайте уважать друг друга", – написала Леся Ломпа.

"У нас были дни самоуправления. Когда старшие дети были "учителями" у младших и друг у друга тоже. Все серьезно, кроме оценок в журнал. Было очень интересно. (Это не было связано с днем ​​учителя)", – пишет пользовательница Светлана Кардан.

"Ну, что тут скажешь... День, когда дети учительствуют – это день самоуправления. Детям это всегда интересно и, на мой взгляд, еще и полезно. Что за день, когда это делают родители и зачем он – я понятия не имею..."– написала Оксана Соботович.

"Я не понимаю, что плохого в наличии какого-то праздника? У вас настроения нет на праздники? Ну не отмечайте. Кто-то хочет отмечать и отмечает. Если вас заставляют отмечать – это плохо, а если нет, почему ни у кого не должно быть праздника из-за того, что он вам не нравится?", – добавляет пользовательница Марина Погорелова.

Меня больше всего удивляет то, что когда родители забирают детей по личным причинам с уроков – куртку купить, в гости поехать, то на учебный процесс это не влияет, а сокращение уроков на День учителя – крах образования,

– пишет пользовательница Олеся Швайдецкая.

К слову, в киевской школе ко Дню учителя создали самый большой кроссворд на украинском языке. Он содержит более 1 100 букв, из которых составили 202 слова. Его высота составляет 2,34 метра, ширина – 3,5 метра, а площадь около – 8 квадратных метров. Фото и детали – здесь.