В садике отметили, мол, день сокращенный, а очередной группы не будет. Одни родители возмутились, другие – отнеслись одобрительно к инициативе.

К теме Перепутали детей: подробности исчезновения 4-летней девочки из садика Днепра

Юрист рассказал, что делать родителям, если они работают в обычном режиме, и имеет ли право учреждение дошкольного образования устанавливать собственные правила.

В садиках директора говорят, что приводить детей в день перед праздником – это обычная практика. В заведениях относятся к этому с пониманием.

Как должны работать садики 31 декабря

Юрист Роман Бондаренко отмечает, что садик должен работать по четкому графику, утвержденному государством.

Учреждения образования, садики должны работать в обычном режиме. Единственное, что перед праздниками продолжительность рабочего дня сокращается на один час, и все,

– заявил он.

Если же родителей просят не приводить детей в садик или забирать раньше, то эти требования неправомерны. Здесь родители должны руководствоваться тем, что у них такие же права, как у воспитателей.

“Если воспитатель хочет полдня не работать, тогда и родители тоже могут хотеть полдня не работать. Впрочем, закон для всех одинаков", – пояснил специалист.

Имеет ли право садик менять график работы

В таких случаях родителям нужно руководствоваться нормами закона, где предусмотрено сокращение рабочего дня на один час.

Если же вы видите, что в садике установили свои правила, то обратитесь сначала к директору заведения. Если там не реагируют, то – в департамент образования, которому подчиняется заведение.

К слову, в Днепре из-за пандемии родителям запретили приходить на выступления их детей в школах и садиках. На новогодних мероприятиях могут быть только ученики одного класса или группы. Детали – читайте в статье.