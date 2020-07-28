Работники, получающие ученые звания, смогут пройти стажировку дистанционно
Соискатели ученых званий сейчас из-за эпидемической ситуации во всем мире не могут подтвердить свой международный опыт. Поэтому им, вероятно, позволят, пройти соответствующую стажировку дистанционно.
Об этом сообщило Министерство образования и науки, передает Osvita.ua.
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Ученые звания профессора, доцента или старшего исследователя в Украине присваиваются тем лицам, которые имеют документы о международном опыте кандидата на получение звания.
В частности, это могут быть сертификаты, свидетельства, дипломы или другие документы, подтверждающие обучение лица, стажировку или работу в учреждении высшего образования или научном учреждении в стране, которая входит в ОЭСР или Европейский Союз.
Однако, вследствие эпидемической ситуации в мире, не все соискатели ученых званий имеют возможность получить документы, подтверждающие их международный опыт. Поэтому их стажировка может проводиться дистанционно.