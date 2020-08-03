В Украине уже с 1 сентября начнется обучение и для студентов. В правительстве отметили, что университеты сами будут определять, выходить ли студентам на стационарное обучение или оставаться на дистанционном.

По словам ректора Украинского гуманитарного института Людмилы Штанько, еще один из вариантов, который рассматривается для высшего образования, – это введение комбинированного обучения, что будет включать в себя стационарное обучение и элементы дистанционного образования, пишет 24 канал.

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Как будет проводиться обучение в условиях карантина?

Аудиторное обучение будет проходить с соблюдением всех санитарных требований в аудитории, а также норм относительно размера аудиторий в соответствии с количеством студентов. Для этого академические группы, большие по объему, будут разделены на подгруппы.

Как добавила Штанько, большие потоковые лекции можно перевести в режим онлайн, для того, чтобы избежать большого скопления людей. Для студентов заочной формы обучения продолжат практиковать дистанционное обучение, чтобы минимизировать перемещение соискателей из разных регионов страны.

Какие меры можно предусмотреть, чтобы обучение было максимально продуктивным?

Преподаватели должны осваивать новейшие методы обучения, в том числе и преподавание в режиме онлайн. Ведь популярность такой формы предоставления образовательных услуг будет расти.



Дистанционное обучение / Фото ungvar

По словам ректора, пандемия бросила вызов всем заведениям высшего образования. Структура рынка образовательных услуг претерпевает существенные изменения. Поэтому надо принимать этот вызов и действовать в таких условиях, а не ждать, что все наладится.

Будет ли у студентов снижена мотивация к обучению? Как отметила ректор, мотивация к образованию в меньшей степени зависит от внешних факторов, а больше от внутренних факторов. Поэтому качественно организованное обучение по любой форме является гарантом результативности и обеспечивает высокий уровень продуктивности.

Как обучение в условиях карантина повлияет на будущее студентов?

"Студенты должны научиться функционировать и развиваться в современных реалиях. Это положительно повлияет на их адаптивную способность, что может быть эффективно использовано в их будущей профессиональной карьере", – добавила Людмила Штанько.