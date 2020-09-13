Кроме обучения, есть один важный момент, на который учителю стоит обратить внимание – это взаимоотношения в классе. Учащиеся должны поддерживать связь и общаться даже через экран. Ведь только так они смогут чувствовать себя дружной командой.

Поэтому издание "На урок" подготовило подборку эффективных советов для того, чтобы создать дружескую атмосферу в классе во время дистанционного обучения.

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В частности, такой тимбилдинг поможет создать командный дух и научить соответствующим навыкам.

Как учитель может помочь поддерживать дружеские отношения в классе:

Создайте онлайн-беседу для неформального общения с учениками

Такие чаты, кстати, очень эффективны. Там можно организовать творческие мозговые штурмы, обмениваться ссылками на интересные публикации и тому подобное. А ученики смогут обмениваться опытом, изучить интересы и увлечения друг друга.

Тем не менее, в таких чатах нужно сразу установить определенные правила, которые нельзя нарушать. Например, не обижать друг друга, не использовать нецензурную лексику и тому подобное.

Выбирайте для онлайн-занятий групповые задания

Из-за карантина дети почти не видятся друг с другом. Поэтому учителю полезно во время дистанционного обучения делать групповые задания, чтобы дети как можно больше общались.

И это не обязательно должно быть учебное задание. Так, детям можно дать творческое задание, к примеру, съемки флешмоба с помощью Zoom или Skype и тому подобное.



Обучение учащихся дистанционно / Фото kidsvisitor

Ставьте для детей цели, которые они смогут достичь в команде

Делайте так, чтобы дети больше работали в группах, а не самостоятельно. Ведь когда ученики работают в команде, они учатся дружескому сотрудничеству, а не конкуренции.

Приучайте детей обмениваться опытом и помогать друг другу

Есть интересная идея, которая поможет создать дружескую атмосферу в классе. Например, перед онлайн-занятиями организуйте "онлайн-кафе" – устройте прямой эфир за чашкой чая или кофе и поговорите. Беседа может быть на свободную тему, чтобы все отдохнули и настроились на учебу.

Периодически организовывайте онлайн-стендапы, литературные вечера и тому подобное

На них школьники смогут почувствовать минуту славы во время выступления. Но дайте им несколько дней, чтобы подготовиться. Благодаря этому дистанционное обучение запомнится не только уроками, но и положительными моментами.

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Также учитель может устроить литературные чтения в онлайн-формате, но пусть такие мероприятия продлятся не дольше 20 минут, чтобы ученики не уставали. Что выбрать для чтения? Дети должны самостоятельно выбрать коротенькие отрывки из любимых книг или стихов. Такой прием будет объединять и развивать слушателей.

Или же предложите своим школьникам просмотреть мультфильмы о командной работе. Эти анимационные ролики будут напоминать ученикам о ценности дружбы и поддержки.