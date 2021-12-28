Соглашение с ЕС и Президентский вуз: Шкарлет о достижениях высшего образования и науки в 2021-м

Внедрение дуального образования, учреждение стипендий, премий и грантов от Зеленского, соглашение с ЕС и создание Президентского университета – такие достижения за 2021 год назвал министр образования Сергей Шкарлет.

Достижения в высшем образовании

По его словам, в течение года МОН инициировало изменения в высшем образовании. Так, в этом году было утверждено более 60 новых стандартов для бакалавров, магистров и ученой степени доктор философии.

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Сергей Шкарлет среди весомых достижений отметил успешное проведение таких пилотных проектов:

подготовка специалистов по дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального и высшего образования;

проведение Единого государственного квалификационного экзамена.

Он добавил, что вступительная кампания в 2021 году продемонстрировала положительный результат, о чем свидетельствует увеличение госзаказа на отрасли технического и образовательного профиля.

Президентский университет

Также, по его мнению, одним из главных событий года стала презентация концепции современного инновационного образовательного и научного центра – Президентского университета.

Президентский университет станет стратегическим видением того, что мы должны закладывать в современное высшее образование, науку, инновации и развитие общества,

– заметил глава МОН.

Министр образования сообщил, что уже:

разработан эскизный проект Президентского вуза,

проведены инженерно-изыскательские работы,

подготовлен соответствующий законопроект,

проведены публичные мероприятия по привлечению украинских преподавателей и ученых,

организовано начало переговоров с иностранными донорами,

разработаны образовательно-научные программы

и т.д.

Достижения в науке

Сергей Шкарлет отметил значительные достижения в научной области. Так, в этом году МОН заключило более 15 международных соглашений о сотрудничестве.

В частности, на 23-м саммите Украина – Европейский Союз было официально подписано Соглашение между Украиной и ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии. Также Украина присоединилась к программам "Горизонт Европа" и "Евратом".

Указом Президента Владимира Зеленского основан Международный конкурс научных, научно-технических разработок и инновационных проектов "Мост Патона. PATON BRIDGE". Программа будет способствовать усилению международного сотрудничества и обеспечит ученым возможности для самореализации.

"Мы формируем качественную, доступную и безопасную образовательную среду, создаем равные условия для получения образования на протяжении жизни, работаем над цифровизацией образования и науки, стимулируем развитие науки и инноваций, развиваем навыки человека будущего и формируем образованную счастливую личность", – подытожил Сергей Шкарлет.

Что будет в 2022 году

По словам Шкарлета, приоритетом следующего года станет разработка нормативной базы, которая будет способствовать получению образования взрослыми и обучению студентов по дуальной форме.

До 2025 года утвержден план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов, а также Концепция государственной программы восстановления и развития сети общежитий,

– подчеркнул Шкарлет.

К слову, в Украине с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, а для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Какими будут стипендии – читайте в статье.