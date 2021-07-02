МОН внесло изменения в положение о соединенном классе в школе: каким он должен быть

В любой школе для учащихся начальных классов могут создать соединенный класс (класс-комплект). Обучение в таких классах может организовываться одним или несколькими учителями.

Наполняемость таких соединенных классов составляет от 5 до 12 учащихся. Обучение в таком классе может организовываться одним или несколькими учителями, в том числе и педагогами-предметниками.

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Классы-комплекты создаются в связи с демографической ситуацией, когда один или несколько классов в начальной школе не могут быть созданы, даже с минимальной наполняемостью учащихся.

Что такое соединенный класс Это некий класс-комплект, который объединяет учеников разных лет обучения (классов), в частности лиц с особыми образовательными потребностями.



Создание таких классов позволяет детям учиться в наиболее приближенной школе на дневной форме в постоянном взаимодействии с учителем.



Отметим, что образование соединенных классов не является обязательным в школах. Решение об этом принимает само учреждение образования. Его нужно организовывать ежегодно в случае необходимости.

Согласно статистике, в 2020/2021 учебном году было создано 1 458 классов-комплектов, из них в сельской местности – 1 014.

Учителя во время преподавания в классе-комплекте могут использовать технологии дистанционного обучения. Учебные занятия в этих классах по возможности проводятся по одному предмету, с интегрированным содержанием материала.

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Кроме того, при создании соединенных классов обязательно должны учитываться образовательные потребности учащихся. Так, для детей с ООП должны разрабатывать индивидуальные программы развития.

Каково расписание уроков в соединенном классе? В классах-комплектах расписание уроков составляется с учетом продолжительности непрерывного обучения учащихся соответствующего года обучения и санитарных норм.

Какую зарплату имеют учителя соединенных классов? Педагоги, которые учат учеников в таких классах, имеют зарплату за нагрузку, которая зависит от количества часов, расписания уроков, установленной ставки, надбавок и др.