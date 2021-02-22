В МОН могут позволить школам объединять учеников 1 – 4 классов. Такие классы-комплекты могут образовываться, чтобы создать единое образовательное пространство для формирования компетентностей и умений учеников начальной школы.

МОН уже вынесло проект об объединенном классе на общественное обсуждение. Оно продлится до 17 марта.

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Организация обучения учеников каждого класса осуществляется на основе отдельных учебных планов.

Для организации образовательного процесса в таких классах следует использовать учебные программы по учебным предметам (интегрированным курсам) для соответствующих классов начальной школы.

Каким будет объединенный класс Это будет группа учеников разных классов начальной школы, в частности, и школьники с ООП, обучающиеся по особой образовательной программе.

Такие классы будут образовываться в целях:

создания единого образовательного пространства для формирования компетентностей и сквозных умений учеников начальной школы, их интегрированного обучения, всестороннего развития детей, их интеллектуальных творческих способностей;

обеспечения права ребенка на обучение в наиболее приближенной к месту его проживания начальной школе, обеспечения равного доступа к обучению;

создания условий для учеников начальных классов по дневной форме обучения, обеспечения постоянного взаимодействия учеников и педагогов, а также оказания поддержки;

создания школьникам с ООП условий для получения образования наравне с другими лицами, предоставления им психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг;

концентрации и эффективного использования имеющихся ресурсов учебного заведения, их направления на удовлетворение образовательных потребностей учеников.

Как будут получать зарплату учителя объединенных классов? Оплата труда учителей в объединенных классах будет осуществляться в соответствии с нагрузкой в ​​зависимости от количества часов, расписания занятий, установленных ставок заработной платы с учетом повышений, доплат, надбавок и других условий.