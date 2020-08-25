За 29 лет несколько поколений учеников и учителей ощутили на себе огромные изменения в сфере образования. Так, были проведены десятки реформ и приняты законы. Поэтому сейчас обучение происходит несколько по-другому. Какой путь прошло украинское образование за годы независимости – читайте в материале.

За это время сменили друг друга 11 министров образования, появились сотни частных школ и вузов, а также приняли множество законодательных изменений, передает Освитория.

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Важнейшие события в образовании за последние 29 лет независимости Украины

1991 год

Появился первый украинский закон "Об образовании"

В мае 1991 года приняли первый в независимой Украине закон "Об образовании". Это становится базой для реформ последующих лет. В первый год независимости в Украине действуют более 20 тысяч школ. Хотя сейчас их менее 17 тысяч.

Печатают первые школьные учебники

Тогдашний министр образования Петр Таланчук лично контролировал содержание всех новых учебников. В его кабинете стоял стенд, куда напрямую приносили все новые экземпляры. Учебники изобиловали шовинизмом, поэтому количество правок было огромным. Поэтому их приходилось редактировать и печатать заново.

Появляются первые частные школы

Старейшая частная школа Украины — лицей "Гранд" заработала еще в советское время, в 1988 году. Уже в независимой Украине появилось еще одно частное заведение – Киевский лицей бизнеса. А по состоянию на 2018 год в нашей стране работают почти 230 частных школ.

1993–1994

Стране не хватает учителей и учебников

В течение двух независимых лет Украина переживает масштабный учительский кадровый голод – не хватает около 5 тысяч педагогов. Издательства также не успевают вовремя поставлять учебники школам, поэтому на 1 сентября школы остаются без 25% нужных книг.

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1997–1998

В высшем образовании увеличиваются реформы

В Украине начинают внедрение двухступенчатого образования, вводят новый перечень направлений и специальностей. Происходит переход на новые профессиональные программы подготовки специалистов с высшим образованием.

1998–1999

Долги государства перед учителями и плохое питание учеников

Конец 1990-х запомнился учителям школ длительными периодами невыплаты зарплат. Из-за недофинансированности критически ухудшается питание в школах-интернатах и детских садах. Интересно, что за год из-за нехватки финансирования закрывается более 700 детсадов.

Также в классах нет элементарных вещей: мела, раздаточных материалов, электролампочек, дезинфицирующих средств и тому подобное.

2000

Новая система оценки

Ранее оценивание учебных достижений учащихся проводилось по 5-балльной шкале. Поэтому уже в 2000-м году школы получили свободу использовать другие системы оценивания. Так, школьники начали получать 12-ки на уроках.

2002

Школьникам "подарили" дополнительный год в школе

Впервые 12-летнюю систему обучения внедрили в 2002 году по инициативе министра образования Василия Кремня. Ученикам пообещали снижение нагрузки и дополнительное время на усвоение сложных программ. Оценки по 12-балльной системе начиналось только с 4-го класса.

2005

Украина присоединилась к Болонской системе образования

Благодаря Болонской системе Украина получила разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Первый – это общее высшее образование, которое длилось от трех лет. Второе – высшее специализированное образование.

2006

Ученики начали официально сдавать ВНО

Независимое оценивание в школах хотели ввести еще в 1993 году – именно тогда сделали первую попытку создать тестирование в школах. Однако на официальном уровне ВНО ввели только в 2006 году под руководством министра образования Ивана Вакарчука.

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Тогда же заработал Украинский центр оценивания качества образования.

2010

Школы вернулись к 11-летней системе обучения

Тогда учеников мотивировали тем, что 12-летняя система не оправдала себя, а ее финансирование слишком затратное. Правительство Януковича хотело даже ввести 10-летнюю систему, но в МОН не разрешили.

2012

В обучении можно использовать электронные учебники

До этого в Украине действовало понятие печатного учебного издания. Однако цифровая эра диктует свои правила и с 2012 года учебным изданием на официальном уровне можно использовать е-учебники, е-справочники, е-словари.

2014

Образование для детей из аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса

После Революции Достоинства, аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донбасса страна сталкивается с необходимостью предоставлять образование более чем 145 тысячам детей-переселенцев.

Ведь люди переезжали и образование получать дети должны были, поэтому этих учеников оперативно включали в учебный процесс.

Реформируют высшее образование

Вузы получили право внедрять собственные образовательные и научные программы, начали открывать собственные счета, брать кредиты, распоряжаться имуществом. А главное – учебные заведения начали свободно распоряжаться собственными доходами.

Отменили степень специалиста

Отныне в Украине пять образовательно-квалификационных уровней: младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии, доктор наук.

2017

Принят новый Закон Украины "Об образовании"

Этот закон существенно повышает заработную плату учителям, расширяет автономию школ, меняет правила аттестации и повышения квалификации педагогами, декларирует поступления образовательных субвенций во все школы.

Переходим на 12-летнее обучение

Один из самых главных постулатов нового образовательного закона – 12-летний срок обучения в школах. Так, среднее образование разделили на три уровня: начальное образование длительностью четыре года, базовое среднее образование длительностью пять лет и профильное среднее образование продолжительностью три года.

Рождается новая украинская школа

Школы перешли на новый государственный стандарт начального образования.

Принят закон об инклюзивном образовании

Учебные заведения получили право на образование детей с особыми потребностями. Это дает им возможность учиться во всех учебных заведениях. Впервые определены понятия "лицо с особыми образовательными потребностями", "инклюзивное обучение".

2019

Начали добровольное ВНО для учителей

С этого времени учителя могут пройти трехэтапную сертификацию по собственному желанию. Успешное составление такого ВНО с оценкой теоретических и практических умений дает учителям прибавку 20% к зарплате.

2020

В школах впервые учат дистанционно

12 марта все школы закрыли на карантин, поэтому пришлось ввести дистанционное обучение. Учителя начали углубляться в тонкости онлайн-образования, испытывали образовательные платформы, новые методы, проводили уроки в ZOOM.

Всеукраинская школа онлайн транслирует телеуроки

Уже в апреле стартовал первый и самый масштабный национальный проект по дистанционному обучению в Украине. Более 100 учителей приняли участие в фильме телеуроков, которые транслировались на телевидении. Добавим, что проект получил продолжение и в 2020-2021 учебном году.

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Дети с временно оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО

Приняли закон, что дети из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма могут поступать в учреждения высшего образования без сдачи ВНО и получают возможность поступить во все вузы Украины.

Все школы переходят на государственный язык

Школы, где еще преподают предметы на русском или другом языке, с сентября будут учить детей только на украинском языке. Язык нацменьшинств будут преподавать на соответствующих уроках.

Ученики смогут самостоятельно выбирать предметы

Эти новации приняты вместе с законом "О полном общем среднем образовании". Ученики и учителя получат свободу в выборе предметов. Школьники смогут по собственному желанию выбрать курс или предмет, дети с инвалидностью – создавать индивидуальный учебный план и тому подобное. А педагоги наконец смогут сами создавать программы, собственные системы оценивания.