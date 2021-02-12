Вам надоело работать на других и хочется открыть собственное дело? Отбросьте все страхи и колебания, ведь успешные люди именно с этого и начинают.

Источник: 24 канал

Будет нелегко, но если приложить достаточно усилий, вас непременно ждет хороший результат. Учеба 24 при поддержке партнера Canon создала простую инструкцию, что и как необходимо сделать для первого серьезного шага в мир предпринимательства.

Интересно Собственное дело в Украине: 5 бесплатных онлайн-курсов для предпринимателей

Идеи для бизнеса

Прежде всего, чтобы начать собственное дело в Украине, вам нужна идея. Найти ее помогают или серьезный мозговой штурм, или же навыки и знания, которые у вас уже есть. Превратить в бизнес с легкостью можно ваше хобби. Если вы хорошо рисуете, фотографируете или занимаетесь резьбой по дереву, это может стать хорошим источником дохода.

Действовать можно за 4 основным направлениям:

Производство товаров . Здесь обычно необходимы достаточно большие капиталовложения. Если вы захотите продавать, например, глиняную посуду, вам понадобятся специальные инструменты, в частности гончарный станок, краски и печь для обжига.

Творчество . В этом направлении большой стартовый капитал не нужен. Если у вас есть талант к написанию сочинений, стихов или музыки, то, чтобы создать гениальный бестселлер или ценное произведение искусства, заоблачных средств не требуется.

Предоставление услуг . Начать такой бизнес можно и с небольшим бюджетом, но сложным путем станет его реклама. Необходимо будет хорошо подумать, как сообщить потенциальному клиенту о своей деятельности. Если услуги будут действительно востребованы на рынке, рекомендации довольных покупателей станут вашими лучшими союзниками.

Торговля. От предложения кофе с собой к интернет-магазину – здесь однозначно есть где разгуляться. В этом направлении придется арендовать помещение или тратиться на разработку сайта. Кроме этого, необходимо будет нарабатывать базу поставщиков товаров, постоянно контролировать изменения и цены на продукцию.



Как найти идею для бизнеса / Фото Pexels

Создание бизнес-плана

Для того чтобы четко понять все этапы вашего проекта, а также необходимые на его реализацию ресурсы и бюджет, придется начать с самого важного документа – бизнес-плана. Он будет полезен как для вас лично, так и для потенциальных инвесторов.

Структура бизнес-плана должна содержать в себе следующие пункты:

Четкое и понятное описание товара или услуг , которые вы собираетесь продавать. Укажите сильные стороны вашего бизнеса, чем предложение отличается от уже имеющихся на рынке, какие у вас преимущества. Определите основных конкурентов и объясните все составляющие ценового предложения. Очертите целевую аудиторию вашего бизнеса.

Маркетинговую стратегию . Вывести продукт на рынок гораздо легче, чем заставить покупателя его приобрести. Как вы будете продвигать свой бизнес, какие рекламные и другие методы будете использовать. Распишите детальный план действий.

Несколько вариантов развития собственного дела. Рассмотрите не только положительные, но и негативные сценарии. Какие риски у вашего будущего бизнеса? Сколько времени понадобится, чтобы он окупился? Проанализируйте коммерческий проект с финансовой точки зрения.

Всегда необходимо иметь несколько вариантов бизнес-плана, ведь инвесторы часто обращают внимание на различные показатели и стратегии. Будьте готовы представить свой проект в любое время, ведь часто потенциальных партнеров можно встретить просто на улице, в кафе или во время отдыха. Распечатайте несколько вариантов бизнес-плана и всегда носите их с собой.

Для печати рекомендуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Большой запас чернил позволит постоянно совершенствовать собственные проекты и печатать их неограниченное количество, а качество готовых бизнес-планов удивит даже скептически настроенных инвесторов.

Принтерами Canon можно напечатать даже большие проекты. Вместительность чернильниц позволяет печатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Важно! Следует использовать оригинальные чернила производства Canon, ведь они разработаны с учетом всех технических характеристик устройств. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сторонних производителей, вы нанесете вред не только качеству печати, но и можете вывести принтер из строя.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Где взять деньги на бизнес

Три “F” (Family, Friends, Fools). Термин, который происходит из Кремниевой долины в США. Три самые очевидные источники получить деньги, что в переводе с английского означают:

семья;

друзья;

дураки.

Согласно статистике, 90% стартапов именно так начинают свою коммерческую деятельность.

Краудфандинг . В интернете существует множество платформ, на которых можно разместить собственный проект и обратиться к людям с предложением вложить в него деньги. Если ваша идея уникальна и понравится пользователям, есть большая вероятность получить финансовую помощь для ее реализации. Самой популярной платформой для краудфандинга является американский Kickstarter.

. В интернете существует множество платформ, на которых можно разместить собственный проект и обратиться к людям с предложением вложить в него деньги. Если ваша идея уникальна и понравится пользователям, есть большая вероятность получить финансовую помощь для ее реализации. Самой популярной платформой для краудфандинга является американский Kickstarter. Собственные деньги . Некоторые проекты можно начинать, имея в кармане только 100 долларов, но многое зависит от хорошо продуманной стратегии и правильной бизнес-ниши. Такой метод отнимает много времени, зато вы будете полностью застрахованы от ответственности в случае провала с чужим капиталом.

. Некоторые проекты можно начинать, имея в кармане только 100 долларов, но многое зависит от хорошо продуманной стратегии и правильной бизнес-ниши. Такой метод отнимает много времени, зато вы будете полностью застрахованы от ответственности в случае провала с чужим капиталом. Инвестиции. Поиск людей и компаний, которые захотят вложить деньги в вашу идею – один из самых распространенных способов начать собственное дело. Вы можете составить список представителей крупного бизнеса, которые, по вашему мнению, могут заинтересоваться проектом. Участвуйте в конференциях и учебных курсах по предпринимательству, ведь именно здесь можно найти единомышленников.

Много таких мероприятий организуются в онлайн-режиме и часто являются бесплатными. Приобщившись к бизнес-конференции, не теряйте возможности вспомнить о своем проект, рассказать об уникальной идее.

Для онлайн-встреч советуем использовать Canon EOS M50 Web Kit. Отличное качество изображений позволит сполна передать вашу идею единомышленникам даже в условиях недостаточного освещения.

Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канал

Гранты . Если ваш проект ориентирован на решение общественных проблем, вы вполне можете попробовать получить финансовый грант на его реализацию. В Украине действует множество программ научных, социальных и инновационных проектов от ЕС, США, Канады и других стран.

. Если ваш проект ориентирован на решение общественных проблем, вы вполне можете попробовать получить финансовый грант на его реализацию. В Украине действует множество программ научных, социальных и инновационных проектов от ЕС, США, Канады и других стран. Кредит. Настроившись решительно, можно воспользоваться кредитными средствами от банка. Это один из самых опасных методов финансирования собственного дела, ведь процентные ставки могут со временем внезапно вырасти. Кроме этого, в бизнес-план придется добавить еще один пункт выплат – проценты, которые ежемесячно необходимо отдавать банку.

Какой принтер выбрать для дома: полезные советы. Видео 24 канала