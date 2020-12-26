Сергей Шкарлет заявил, что его 25-летний опыт в сфере образования может стать полезным для развития образовательной среды в Украине.

С профильным комитетом всегда было конструктивное сотрудничество. Об этом глава МОН Шкарлет заявил в эфире "Украинского радио".

Актуально Важно, чтобы министерство возглавлял профессионал, - = ректор НУ ЛП объяснил, почему поддерживает Шкарлета

Я совершенно спокойно говорил, в частности в первых интервью, что собственную политическую карьеру я не делаю,

– отметил Шкарлет.

Что еще сказал глава МОН

Жесткого неподдержание его кандидатуры не было.

В комитетах работают разные люди, и каждый из них имеет собственные мысли по развитию образования в Украине.

Именно такое разнообразие мнений позволяет украинскому образованию осуществлять прогресс.

По поводу вынесения об увольнении Шкарлета с должности главы МОН, которое зарегистрировали нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", то они имеют на это право.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от депутатов.

В любом случае Шкарлет вышел из образовательной среды, сейчас работает в ней и туда же будет возвращаться.

Что известно о назначении Шкарлета