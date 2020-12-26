Собственную политическую карьеру я не делаю, – Шкарлет
Сергей Шкарлет заявил, что его 25-летний опыт в сфере образования может стать полезным для развития образовательной среды в Украине.
С профильным комитетом всегда было конструктивное сотрудничество. Об этом глава МОН Шкарлет заявил в эфире "Украинского радио".
Актуально Важно, чтобы министерство возглавлял профессионал, - = ректор НУ ЛП объяснил, почему поддерживает Шкарлета
Я совершенно спокойно говорил, в частности в первых интервью, что собственную политическую карьеру я не делаю,
– отметил Шкарлет.
Что еще сказал глава МОН
- Жесткого неподдержание его кандидатуры не было.
- В комитетах работают разные люди, и каждый из них имеет собственные мысли по развитию образования в Украине.
- Именно такое разнообразие мнений позволяет украинскому образованию осуществлять прогресс.
- По поводу вынесения об увольнении Шкарлета с должности главы МОН, которое зарегистрировали нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", то они имеют на это право.
- Дальнейшее развитие событий будет зависеть от депутатов.
- В любом случае Шкарлет вышел из образовательной среды, сейчас работает в ней и туда же будет возвращаться.
Что известно о назначении Шкарлета
- 17 декабря Верховная Рада поддержала кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.
- Ранее Шкарлет занимал должность временно исполняющего обязанности главы МОН.
- После назначения Шкарлета в Киеве и Львове прошли акции протеста.
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