В школах некоторых стран обязательно наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Есть также рекомендации по необходимым вещам для каждого ученика.

При составлении списка содержимого эвакуационных рюкзаков Служба образовательного омбудсмена пользовалась зарубежными рекомендациями. Ведь в украинском законодательстве пока нет обязательства учебного заведения обеспечивать классы такими рюкзаками.

Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком придется родителям

В ведомстве заявили, что такие рюкзаки должны закупаться за бюджетные средства, но сейчас это почти нереально, потому что бюджетные процедуры этого не предусматривают.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что он противник принудительных поборов с родителей в виде средств, вещей или услуг: любая помощь родителей учебного заведения является и остается чисто добровольной.

Однако, учитывая, что речь идет не о каких-то прихотях в виде «приобрести шторы», а о жизни и безопасности детей, следует принять во внимание рекомендации и действия учебных заведений по созданию большего уровня безопасности для детей.

Очень прошу родителей обеспечить минимальный набор для своего ребенка: он не является дорогостоящим, но может стать критически важным в чрезвычайной ситуации, а также оказать посильную добровольную помощь школам для большей безопасности детей,

– сказал Горбачев.

Каким должен быть эвакуационный рюкзак школ

Самое главное – помнить, что эвакуационные рюкзаки должны быть заранее подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми, цвет рюкзака должен быть ярким. Чтобы когда педагоги одевали эти рюкзаки, то были для детей ориентиром человека, которому можно доверять.

Важно! Эти рекомендации не являются обязательными, это обобщение подобного опыта других стран. Каждое учебное заведение сможет усовершенствовать этот список вещей в зависимости от потребностей соискателей образования, условий учебного заведения.

Пример рюкзака для учащегося

Каждому ученику рекомендуют иметь при себе:

бутылку воды

батончики

записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию)

рекомендуется иметь комплект сменного белья и одежды.

Эвакуационный рюкзак для ребенка / Инфографика Службы образовательного омбудсмена

И обратите внимание, что при эвакуации ребенку нужно брать рюкзак с собой, поэтому он не должен быть тяжелым.

Пример рюкзака для класса

Рекомендуемое содержание рюкзака для класса/группы:

рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый)

несколько чистых листов бумаги

ручка, карандаш

блокнот с твердым переплетом

фонарик и дополнительные батарейки к нему

классная аптечка

маленькое радио на батарейках + батарейки

свисток

вода, стаканчики

термоодеяла (чтобы уберечься от холода)

несколько упаковок крупных мусорных пакетов

2 – 3 маркера

несколько виниловых перчаток

веревка

маски для всех детей

скотч и ножницы

ведро (желательно складное, вместо туалета)

туалетная бумага или рулон бумажных полотенец

влажные салфетки

раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета

мультитул (многофункциональный инструмент, объединяющий несколько портативных инструментов)

энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Эвакуационный рюкзак для класса / Инфографика Службы образовательного омбудсмена

Эвакуационный рюкзак класса/группы также может пригодиться и во время экскурсий, активного отдыха класса.

Пример рюкзака для всей школы

Администрация учебного заведения должна иметь в быстром доступе (одну сумку или рюкзак) со следующими вещами:

справочник по управлению в чрезвычайной ситуации в учебном заведении;

карта учебного заведения, план этажей

план эвакуации и план связи (при наличии)

список работников учебного заведения с контактами

список детей и расписание занятий

список контактов родителей детей (по возможности)

важные номера телефонов

ручки и блокноты, маркеры

ключи

мегафон

скотч, ножницы

фонарик, запасные батарейки к фонарику

свисток

аварийное радио на батарейках и батарейки к нему

аптечка первой помощи (подробнее о наполнении аптечки в учебном заведении – читайте здесь).

Эвакуационный рюкзак для школы / Инфографика Службы образовательного омбудсмена

Важно разработать процедуры того, как родители и дети могут найти друг друга в ситуации неопределенности: не отпускать детей самих домой, отдавать детей только родителям или по просьбе родителей указанному человеку, предъявившему свои документы, удостоверяющие личность.

Кстати, разговоры о вторжении России не утихают уже несколько недель. И для того чтобы направить тревогу детей в продуктивное русло и немного успокоить, в школах важно отработать действия на случай чрезвычайной ситуации. Как подготовить школу к эвакуации детей читайте советы в статье.

Что положить в тревожный рюкзак / Инфографика 24 канала