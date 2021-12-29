Собирала тысячи гривен: в садике Киева мамы восстали против главы родительского комитета

В детском саду №681 в Святошинском районе Киева вспыхнул скандал из-за поборов. Там глава родительского комитета в одной группе постоянно требовала сдавать деньги.

За прошлый год "набежало" более 50 тысяч гривен за одного ребенка. Глава родительского комитета отказалась давать отчеты о тратах денег из фонда другим родителям.

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Что произошло в саду

Марина Богдан рассказала, что ее дочь ходит в сад №681 в Святошинском районе Киева. У них был родительский комитет, к которому принадлежала лишь одна женщина.

Каждый месяц она просила родителей сдать какие-то деньги, а тратила их по собственному усмотрению.

Но ошибка была в том, что за прошедший учебный год ни разу никто из родителей не запросил отчет, хотя в целом за год родители сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд),

– пояснила мама.

В мае в родительский чат в соцсетях пришло сообщение, что в фонде группы минус 2 тысячи гривен, поэтому нужно снова сдавать деньги. Это возмутило Марину Богдан и она начала выяснять, куда глава родительского комитета тратит деньги. И из-за этого начался скандал.



Мама отказалась сдавать деньги на подарки

Пять тысяч на подарки

По ее словам, в начале этого учебного года глава родительского комитета предложила внести:

в фонд группы – 200 гривен;

на канцелярию и тетради для подготовки к школе – 300 гривен;

на поздравление педагогов садика с праздником работников дошкольника – 5 тысяч гривен.

Аргумент глава родительского комитета привела такой: "Мой ребенок в садике проводит 80% своего времени... Я хочу, чтобы ей было весело, чтобы ее встречали воспитатели с хорошим настроением. И если для этого надо поздравить весь педколлектив на 5 тысяч гривен, поэтому я считаю, что это надо сделать!".

Скандал, оскорбления, унижения

Марина Богдан не согласилась вносить такую большую сумму, и внесла только ту часть, которая должна была идти на нужды ее ребенка.

Но поскольку женщина сдала не всю сумму, глава родительского комитета пришла в группу и попросила воспитателя отдать тетради, купленные для ее ребенка. И воспитатель это сделала. Пока они разбирались с этой историей, дочь Марины писала на листочке.

После этого случая, по словам Марины Богдан, одни родители приняли сторону главы комитета. Еще три мамы тоже начали интересоваться, а на что женщина тратит деньги из фонда.

Когда мы (я и еще три мамы) запросили отчет за прошлый учебный год, то получили ответ, что она "деньги украла, а отчет выбросила". Мы отчет так и не видели, как и другие родители,

– отметила Марина Богдан.

Тем временем конфликт набирал обороты. Кроме переписок с главой родительского комитета, мамы начали получать оскорбительные сообщения от тех, которые поддержали главу родительского комитета.



Глава родительского комитета не показала отчет другим родителям

Что сделали восставшие мамы

Сначала мамы, которые выступили против поборов, обратились к заведующей садика.

"Мы же не знали, что там "свои отношения" с нашей главой родительского комитета, и наш поход был просто" ни о чем". Хотя руководство садика нас выслушало, и обещали как-то решить все вопросы", – пояснила Марина Богдан.

Потом было родительское собрание в присутствии администрации садика. По словам женщины, там ее пытались унизить, зачитали и высмеяли заявление, которое она написала в районное управление образования.

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После этого собрания Марина Богдан и еще три мамы обратились департамента образования и науки КГГА и управления образования Святошинской районной госадминистрации. В садике начались проверки.

Выяснилось, что с 2017 года администрация садика не обращалась к чиновникам или депутатам за помощью, не участвует в каких-то государственных программах.

Теперь Марины Богдан говорит, что в группе ее ребенка родительского комитета больше нет, взносов тоже. "Надеюсь, что продолжения конфликта уже не будет", – добавила женщина.

Что делать родителям в такой ситуации

Марина Богдан дала несколько советов родителям, которые оказались в подобной ситуации:

все обращения в администрацию учреждения надо подавать только в письменной форме;

если администрация не принимает мер, обращаться в районное управление образования, департамент образования города, МОН;

если было вымогательство денег – в прокуратуру, особенно если от педколлектива;

будьте готовы, что другая сторона конфликта будет собирать компромат – на прошлых местах работы, в предыдущем садике, расспрашивать знакомых, заказывать посты или комментарии в соцсетях и тому подобное.