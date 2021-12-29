За прошлый год "набежало" более 50 тысяч гривен за одного ребенка. Глава родительского комитета отказалась давать отчеты о тратах денег из фонда другим родителям.

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Марина Богдан рассказала, что ее дочь ходит в сад №681 в Святошинском районе Киева. У них был родительский комитет, к которому принадлежала лишь одна женщина.

Каждый месяц она просила родителей сдать какие-то деньги, а тратила их по собственному усмотрению.

Но ошибка была в том, что за прошедший учебный год ни разу никто из родителей не запросил отчет, хотя в целом за год родители сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд),
– пояснила мама.

В мае в родительский чат в соцсетях пришло сообщение, что в фонде группы минус 2 тысячи гривен, поэтому нужно снова сдавать деньги. Это возмутило Марину Богдан и она начала выяснять, куда глава родительского комитета тратит деньги. И из-за этого начался скандал.


Мама отказалась сдавать деньги на подарки

По ее словам, в начале этого учебного года глава родительского комитета предложила внести:

  • в фонд группы – 200 гривен;
  • на канцелярию и тетради для подготовки к школе – 300 гривен;
  • на поздравление педагогов садика с праздником работников дошкольника – 5 тысяч гривен.

Аргумент глава родительского комитета привела такой: "Мой ребенок в садике проводит 80% своего времени... Я хочу, чтобы ей было весело, чтобы ее встречали воспитатели с хорошим настроением. И если для этого надо поздравить весь педколлектив на 5 тысяч гривен, поэтому я считаю, что это надо сделать!".

Марина Богдан не согласилась вносить такую большую сумму, и внесла только ту часть, которая должна была идти на нужды ее ребенка.

Но поскольку женщина сдала не всю сумму, глава родительского комитета пришла в группу и попросила воспитателя отдать тетради, купленные для ее ребенка. И воспитатель это сделала. Пока они разбирались с этой историей, дочь Марины писала на листочке.

После этого случая, по словам Марины Богдан, одни родители приняли сторону главы комитета. Еще три мамы тоже начали интересоваться, а на что женщина тратит деньги из фонда.

Когда мы (я и еще три мамы) запросили отчет за прошлый учебный год, то получили ответ, что она "деньги украла, а отчет выбросила". Мы отчет так и не видели, как и другие родители,
– отметила Марина Богдан.

Тем временем конфликт набирал обороты. Кроме переписок с главой родительского комитета, мамы начали получать оскорбительные сообщения от тех, которые поддержали главу родительского комитета.


Глава родительского комитета не показала отчет другим родителям

Сначала мамы, которые выступили против поборов, обратились к заведующей садика.

"Мы же не знали, что там "свои отношения" с нашей главой родительского комитета, и наш поход был просто" ни о чем". Хотя руководство садика нас выслушало, и обещали как-то решить все вопросы", – пояснила Марина Богдан.

Потом было родительское собрание в присутствии администрации садика. По словам женщины, там ее пытались унизить, зачитали и высмеяли заявление, которое она написала в районное управление образования.

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После этого собрания Марина Богдан и еще три мамы обратились департамента образования и науки КГГА и управления образования Святошинской районной госадминистрации. В садике начались проверки.

Выяснилось, что с 2017 года администрация садика не обращалась к чиновникам или депутатам за помощью, не участвует в каких-то государственных программах.

Теперь Марины Богдан говорит, что в группе ее ребенка родительского комитета больше нет, взносов тоже. "Надеюсь, что продолжения конфликта уже не будет", – добавила женщина.

  • Марина Богдан дала несколько советов родителям, которые оказались в подобной ситуации:
  • все обращения в администрацию учреждения надо подавать только в письменной форме;
  • если администрация не принимает мер, обращаться в районное управление образования, департамент образования города, МОН;
  • если было вымогательство денег – в прокуратуру, особенно если от педколлектива;
  • будьте готовы, что другая сторона конфликта будет собирать компромат – на прошлых местах работы, в предыдущем садике, расспрашивать знакомых, заказывать посты или комментарии в соцсетях и тому подобное.