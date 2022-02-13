Со стипендиями студентов выросла и стоимость обучения: сколько стоит образование в вузах Украины
Источник:данные Одесской юридической академии
С января для украинских студентов увеличили размер стипендий примерно в полтора раза. При этом стоимость обучения на контрактной форме в университетах тоже растет.
Добавим, что перед этим стипендии студентам-бюджетникам поднимали пять лет назад.
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Какие стипендии у украинских студентов
С начала 2022 года заработали внесенные изменения в постановление правительства №933 о повышении стипендий.
На сколько выросли стипендии для студентов:
- Стипендии студентов вузов и научных учреждений (степени младшего бакалавра, бакалавра, специалиста или магистра) – увеличили до 2 тысяч гривен (ранее получали 1 300 гривен), а повышенная стипендия теперь 2 550 гривен.
- Стипендии студентов учреждений профессионального образования (степени младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра) – увеличились до 1 250 гривен (было 980 гривен), а повышенная стипендия составляет 1 930 гривен.
- Стипендии учеников техникумов – увеличили до 1 250 гривен (было 490 гривен).
- Суммы президентской стипендии варьируются в зависимости от типа учебного заведения от 2 750 до 4 400 гривен.
- Суммы именной и академической стипендии от правительства – от 2 500 до 4 000 гривен.
На сколько выросла стоимость обучения в вузах Украины
Стипендии, как известно, получают учащиеся на бюджетной форме, а контрактники такого "заработка" не получают. К тому же они должны платить за свое обучение в вузе.Справка!
Стоимость обучения в украинских вузах меняется регулярно и, как правило, только увеличивается. Сейчас самое дорогое образование для программистов в частном вузе IT STEP UNIVERSITY. Учеба там стоит 88 тысяч гривен.
А самый бюджетный вариант – всего 2,5 тысячи гривен у семинаристов в Днепре (Днепровская Духовная Семинария).
Цены на обучение для студентов популярных украинских вузов:
- Национальная академия государственного управления при президенте – 49 400 гривен (очная) и 30 тысяч гривен (заочная).
- Украинский Католический Университет – 48 650 гривен (очная).
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 44 200 гривен (очная) и 28 600 гривен (заочная).
- Национальный Медицинский Университет имени А. А. Богомольца – 29 000 гривен (очная) и 15 770 гривен (заочная).
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 38 500 гривен (очная).
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 28 000 гривен (очная) и 23 500 гривен (заочная).
- Львовский национальный университет имени И. Франко – 25 500 гривен (очная) и 18 400 гривен (заочная).
- Киевский международный университет – 25 500 гривен (очная) и 18 300 гривен (заочная).
- Одесский национальный политехнический университет – 26 850 гривен (очная) 9 200 гривен (заочная).
- Киевский Университет имени Бориса Гринченко – 24 100 гривен (очная) и 9 930 гривен (заочная).
- Сумской государственный университет – 25 тысяч гривен (очная) и 7 тысяч гривен (заочная).
- НТУ "Харьковский политехнический институт" – 21 600 гривен (очная) и 12 900 гривен (заочная).
- Национальный авиационный университет – 21 тысяча гривен (очная) и 12 тысяч гривен (заочная).
- НУ "Львовская политехника" – 20 900 гривен (очная) и 15 тысяч (заочная).
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 19 100 гривен (очная) и 8 950 гривен (заочная).
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 18 750 гривен (очная) и 8 900 гривен (заочная).
- НТУ "Днепровская политехника" – 15 тысяч гривен (очная) и 8 100 гривен (заочная).
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 13 500 гривен (очная).
- Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого – 28 800 гривен (очная) и 22 400 гривен (заочная).
- Киевский национальный университет культуры и искусств – 12 360 гривен (очная) и 7 060 гривен (заочная).
- Луцкий национальный технический университет – 18 200 гривен (очная) и 14 550 гривен (заочная).
Кстати, в Верховной Раде приняли изменения в закон о высшем образовании. Теперь ректоры вузов будут вынуждены обнародовать ежегодный отчет о деятельности университетов. Подробности – читайте в статье.