Добавим, что перед этим стипендии студентам-бюджетникам поднимали пять лет назад.

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Какие стипендии у украинских студентов

С начала 2022 года заработали внесенные изменения в постановление правительства №933 о повышении стипендий.

На сколько выросли стипендии для студентов:

Стипендии студентов вузов и научных учреждений (степени младшего бакалавра, бакалавра, специалиста или магистра) – увеличили до 2 тысяч гривен (ранее получали 1 300 гривен), а повышенная стипендия теперь 2 550 гривен.

Стипендии студентов учреждений профессионального образования (степени младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра) – увеличились до 1 250 гривен (было 980 гривен), а повышенная стипендия составляет 1 930 гривен.

Стипендии учеников техникумов – увеличили до 1 250 гривен (было 490 гривен).

Суммы президентской стипендии варьируются в зависимости от типа учебного заведения от 2 750 до 4 400 гривен.

Суммы именной и академической стипендии от правительства – от 2 500 до 4 000 гривен.

На сколько выросла стоимость обучения в вузах Украины

Стипендии, как известно, получают учащиеся на бюджетной форме, а контрактники такого "заработка" не получают. К тому же они должны платить за свое обучение в вузе.

Справка! Отбор на бюджетную форму обучения происходит обычно на основе данных о конкурсных баллах и достижениях самих абитуриентов.

Стоимость обучения в украинских вузах меняется регулярно и, как правило, только увеличивается. Сейчас самое дорогое образование для программистов в частном вузе IT STEP UNIVERSITY. Учеба там стоит 88 тысяч гривен.

А самый бюджетный вариант – всего 2,5 тысячи гривен у семинаристов в Днепре (Днепровская Духовная Семинария).

Цены на обучение для студентов популярных украинских вузов:

Национальная академия государственного управления при президенте – 49 400 гривен (очная) и 30 тысяч гривен (заочная).

Украинский Католический Университет – 48 650 гривен (очная).

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 44 200 гривен (очная) и 28 600 гривен (заочная).

Национальный Медицинский Университет имени А. А. Богомольца – 29 000 гривен (очная) и 15 770 гривен (заочная).

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 38 500 гривен (очная).

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 28 000 гривен (очная) и 23 500 гривен (заочная).

Львовский национальный университет имени И. Франко – 25 500 гривен (очная) и 18 400 гривен (заочная).

Киевский международный университет – 25 500 гривен (очная) и 18 300 гривен (заочная).

Одесский национальный политехнический университет – 26 850 гривен (очная) 9 200 гривен (заочная).

Киевский Университет имени Бориса Гринченко – 24 100 гривен (очная) и 9 930 гривен (заочная).

Сумской государственный университет – 25 тысяч гривен (очная) и 7 тысяч гривен (заочная).

НТУ "Харьковский политехнический институт" – 21 600 гривен (очная) и 12 900 гривен (заочная).

Национальный авиационный университет – 21 тысяча гривен (очная) и 12 тысяч гривен (заочная).

НУ "Львовская политехника" – 20 900 гривен (очная) и 15 тысяч (заочная).

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 19 100 гривен (очная) и 8 950 гривен (заочная).

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 18 750 гривен (очная) и 8 900 гривен (заочная).

НТУ "Днепровская политехника" – 15 тысяч гривен (очная) и 8 100 гривен (заочная).

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 13 500 гривен (очная).

Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого – 28 800 гривен (очная) и 22 400 гривен (заочная).

Киевский национальный университет культуры и искусств – 12 360 гривен (очная) и 7 060 гривен (заочная).

Луцкий национальный технический университет – 18 200 гривен (очная) и 14 550 гривен (заочная).

Кстати, в Верховной Раде приняли изменения в закон о высшем образовании. Теперь ректоры вузов будут вынуждены обнародовать ежегодный отчет о деятельности университетов. Подробности – читайте в статье.