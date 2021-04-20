Решение Минобрнауки Китая вступило в силу 1 апреля. Поэтому некоторые школы в Пекине уже начали заполнять книжные полки в библиотеках идеологической литературой.

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Новые ограничения литературы ввели накануне столетия основания Коммунистической партии Китая. Решение властей Китая повлияет на около 240 миллионов учащихся начальных и средних школ, а также детских садов.

Какие книги запретили для учеников в Китае

В Минобразования отметили, что в школах запрещены книги, которые пропагандируют определенные "западные идеи" или же "очевидно прославляют все иностранное". Кроме того, власти Китая запретили книги, где есть научные ошибки, а также религиозную литературу.

Власти считают, что вместо этого ученики должны сосредоточить внимание на идеях генсекретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.

Что за "идеи Си Цзиньпина" Это идеология лидера Китая, которую закрепили в Конституции страны на съезде Коммунистической партии в 2017 году. По сути, это сборник идей и заявлений Си Цзиньпина насчет места Китая в истории, стратегической конкуренции с капиталистическими государствами и работы по внедрению коммунизма.

Рекомендуемая литература в школе также изменится – из списков уберут книги, прославляющие капитализм. Например, раньше школьникам советовали читать книги о Стиве Джобсе и Билле Гейтсе.

Как на это реагируют учителя

Среди учителей нет единодушного мнения относительно того, как именно понимать такое определение. Так, некоторые переживают, что школьникам могут запретить любую литературу с иностранными названиями.

В то же время работники школ жалуются, что теперь трудно выбирать литературу для чтения детям.

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Добавим, что власти Китая и до того контролировали, что именно читают школьники. Например, учебники по истории содержат только патриотический материал и цензурируют такие события, как определение спорных территорий или некоторые протесты.

К слову, в прошлом году Минобразования Китая также проводило "очищение" литературы, изъяв книги о христианстве и буддизме, а также копии "Скотного двора" и "1984" Джорджа Оруэлла.