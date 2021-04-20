Решение Минобрнауки Китая вступило в силу 1 апреля. Поэтому некоторые школы в Пекине уже начали заполнять книжные полки в библиотеках идеологической литературой.
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Новые ограничения литературы ввели накануне столетия основания Коммунистической партии Китая. Решение властей Китая повлияет на около 240 миллионов учащихся начальных и средних школ, а также детских садов.
Какие книги запретили для учеников в Китае
В Минобразования отметили, что в школах запрещены книги, которые пропагандируют определенные "западные идеи" или же "очевидно прославляют все иностранное". Кроме того, власти Китая запретили книги, где есть научные ошибки, а также религиозную литературу.
Власти считают, что вместо этого ученики должны сосредоточить внимание на идеях генсекретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.
Что за "идеи Си Цзиньпина"Это идеология лидера Китая, которую закрепили в Конституции страны на съезде Коммунистической партии в 2017 году. По сути, это сборник идей и заявлений Си Цзиньпина насчет места Китая в истории, стратегической конкуренции с капиталистическими государствами и работы по внедрению коммунизма.
Рекомендуемая литература в школе также изменится – из списков уберут книги, прославляющие капитализм. Например, раньше школьникам советовали читать книги о Стиве Джобсе и Билле Гейтсе.
Как на это реагируют учителя
Среди учителей нет единодушного мнения относительно того, как именно понимать такое определение. Так, некоторые переживают, что школьникам могут запретить любую литературу с иностранными названиями.
В то же время работники школ жалуются, что теперь трудно выбирать литературу для чтения детям.
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Добавим, что власти Китая и до того контролировали, что именно читают школьники. Например, учебники по истории содержат только патриотический материал и цензурируют такие события, как определение спорных территорий или некоторые протесты.
К слову, в прошлом году Минобразования Китая также проводило "очищение" литературы, изъяв книги о христианстве и буддизме, а также копии "Скотного двора" и "1984" Джорджа Оруэлла.