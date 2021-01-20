Снизят ли проходной балл для экзаменов студентов-медиков в 2021 году: ответ Минздрава
В вузах уже установили минимальный проходной балл интегрированного экзамена "Крок", который сдается на медицинских специальностях. Так, в 2021 году для студентов снижения проходного бала, как это было в прошлом году из-за коронавируса, не произойдет.
Поэтому для успешной сдачи теста нужно будет набрать минимум 55,5 баллов. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга, передает ТСН.
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В Министерстве здравоохранения отметили, что они уже минимизировали возможные риски для безопасной сдачи экзамена в условиях пандемии.
По словам Микичак, снижение проходного балла для студентов-медиков не является необходимой процедурой, потому что установленный сейчас балл отвечает требованиям для приобретения профессиональной компетенции будущих медицинских работников.
Все возможные риски от сдачи “Крока” МОЗ и Центр тестирования минимизировали. Установленный уровень проходного балла "Крока" мы считаем таким, который является посильным для студентов и соответствует требованиям приобретения профессиональной компетенции. Поэтому снижения проходного уровня не будет,
– пояснила Ирина Микичак.
Заместитель министра Минздрава отметила также, что в 2021 году врачи-интерны во время стажировки будут получать зарплату в рамках образовательной программы, которая поможет мотивировать студентов к прохождению интернатуры.
Добавим, что задания "Крока" содержат 150-200 вопросов. Для ответа студенты имеют по 1 минуте. Дополнительное время предоставляется студентам-гражданам иностранных государств, для которых, в частности, украинский язык не является родным.
Что известно об экзаменах для студентов-медиков
- Экзамен "Крок-1" студенты сдают в конце третьего курса обучения. Он проверяет уровень знаний медиков в таких дисциплинах – анатомия, физиология, гистология, фармакология, патологическая анатомия, физиология и другие.
- Экзамен "Крок-2" студенты сдают в конце шестого курса. Он проверяет знания по клиническим дисциплинам, в которых будущие врачи стараются подобрать наиболее корректный метод диагностики или лечения патологии, указанной в условии.
- Экзамен "Крок-3" сдается во время обучения в интернатуре. Это экзамен, который базируется на образовательно-профессиональной программе подготовки специалиста по определенной врачебной специальности.
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