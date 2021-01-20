В вузах уже установили минимальный проходной балл интегрированного экзамена "Крок", который сдается на медицинских специальностях. Так, в 2021 году для студентов снижения проходного бала, как это было в прошлом году из-за коронавируса, не произойдет.

Поэтому для успешной сдачи теста нужно будет набрать минимум 55,5 баллов. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга, передает ТСН.

Интересно Вместо красных дипломов: в Минобразования объяснили, как и кому будут выдавать дипломы с отличием

В Министерстве здравоохранения отметили, что они уже минимизировали возможные риски для безопасной сдачи экзамена в условиях пандемии.

По словам Микичак, снижение проходного балла для студентов-медиков не является необходимой процедурой, потому что установленный сейчас балл отвечает требованиям для приобретения профессиональной компетенции будущих медицинских работников.

Все возможные риски от сдачи “Крока” МОЗ и Центр тестирования минимизировали. Установленный уровень проходного балла "Крока" мы считаем таким, который является посильным для студентов и соответствует требованиям приобретения профессиональной компетенции. Поэтому снижения проходного уровня не будет,

– пояснила Ирина Микичак.

Заместитель министра Минздрава отметила также, что в 2021 году врачи-интерны во время стажировки будут получать зарплату в рамках образовательной программы, которая поможет мотивировать студентов к прохождению интернатуры.

Добавим, что задания "Крока" содержат 150-200 вопросов. Для ответа студенты имеют по 1 минуте. Дополнительное время предоставляется студентам-гражданам иностранных государств, для которых, в частности, украинский язык не является родным.

Что известно об экзаменах для студентов-медиков