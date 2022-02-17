Снаряд попал во двор, учеников эвакуировали в подвалы: боевики обстреляли школу на Луганщине

Российские оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки на Луганщине. На момент обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.

Утром 17 февраля российские войска обстреляли несколько населенных пунктов вблизи Станицы Луганской. Пострадали также школа и детский сад.

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Один снаряд попал во двор школы. В результате обстрела были повреждены окна в учебном заведении во Врубовке.

Пока часть учеников и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.



Снаряд боевиков попал во двор школы / Фото Попаснянской администрации

Кроме того, обстреляли частный дом и газопровод, поэтому без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 домов.



Боевики обстреляли частный дом / Фото Попаснянской администрации

Информации о пострадавших пока нет.

К слову, оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую. В эпицентре огня оказались детсад и железнодорожная станция Кондрашевская-Новая. В детсад попал один из снарядов. Жертв, к счастью, не было.

Текст публикации Попаснянской военно-гражданской администрации:

Сегодня около 10:25 утра произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

По состоянию на 11:10 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители.

Зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Также перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.