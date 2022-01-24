"Смотри, чтобы я тебя не забила": в Одессе учительница побила ученика линейкой
Источник:телеграм-канал "Батьки SOS"
В одесской школе во время урока учительница не сдержалась и линейкой избила ученика. На инцидент отреагировали в местном управлении образования.
Видео сняли одноклассники пострадавшего парня, после чего его обнародовал местный телеграм-канал.
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Досадный инцидент произошел в школе №92 на улице Бочарова. На кадрах четко видно, как во время урока педагог подходит к школьнику, хватает с парты линейку и начинает бить его.
При этом мальчик закрывается рукой от ударов.
В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила,
– сказала учительница ребенку.
В это время другие школьники начали спрашивать учительницу, зачем она бьет мальчика.
Учительница побила ученика линейкой:
В соцсети пользователи начали возмущаться:
- "Почему некоторые преподаватели могут нормально решить любой конфликт и вообще не хочется им мешать проводить урок, а другие нет?"
- "Методы советского воспитания".
- "Родители не воспитывают детей – вот и результат".
Реакция Елены Буйневич
Глава департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич прокомментировала инцидент и рассказала, какое наказание ждет учителя.
По ее словам, одноклассники парня обратились с жалобой к спецпедагогу, который доложил об инциденте директору школы. Сейчас учительницу отстранили от работы, она написала заявление на увольнение.
Я знаю об этом случае, он произошел до нового года. Но узнали мы о нем от социального педагога этой школы, к которой обратилась сестра пострадавшего мальчика, она и снимала событие. Видео у меня нет, но я его видела,
– добавила Елена Буйневич.
Она говорит, что школа не скрывала этот случай, сразу сообщила управлению образования, в полицию и ССД.
"Сейчас проводят внутреннее расследование", – добавила она.
К слову, на Закарпатье учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика, унижала и била его рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу возле доски. Детали инцидента – читайте здесь.