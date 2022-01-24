Видео сняли одноклассники пострадавшего парня, после чего его обнародовал местный телеграм-канал.

К теме Под Киевом учительница ударила первоклассника головой о парту: подробности

Досадный инцидент произошел в школе №92 на улице Бочарова. На кадрах четко видно, как во время урока педагог подходит к школьнику, хватает с парты линейку и начинает бить его.

При этом мальчик закрывается рукой от ударов.

В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила,

– сказала учительница ребенку.

В это время другие школьники начали спрашивать учительницу, зачем она бьет мальчика.

Учительница побила ученика линейкой:



В соцсети пользователи начали возмущаться:

"Почему некоторые преподаватели могут нормально решить любой конфликт и вообще не хочется им мешать проводить урок, а другие нет?"

"Методы советского воспитания".

"Родители не воспитывают детей – вот и результат".

Реакция Елены Буйневич

Глава департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич прокомментировала инцидент и рассказала, какое наказание ждет учителя.

По ее словам, одноклассники парня обратились с жалобой к спецпедагогу, который доложил об инциденте директору школы. Сейчас учительницу отстранили от работы, она написала заявление на увольнение.

Я знаю об этом случае, он произошел до нового года. Но узнали мы о нем от социального педагога этой школы, к которой обратилась сестра пострадавшего мальчика, она и снимала событие. Видео у меня нет, но я его видела,

– добавила Елена Буйневич.

Она говорит, что школа не скрывала этот случай, сразу сообщила управлению образования, в полицию и ССД.

"Сейчас проводят внутреннее расследование", – добавила она.

К слову, на Закарпатье учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика, унижала и била его рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу возле доски. Детали инцидента – читайте здесь.