Школам и ВУЗам приходится приспосабливаться и отвечать на вызовы пандемии. А учителя в разных уголках страны спешно осваивали новые способы контакта с детьми вне класса.

К теме Утраченные знания, школа летом и отмена ГИА: каким оказался учебный год в 2021

Но за последний год качество дистанционки улучшилось, но до сих пор есть "пробелы":

неготовность педагогов эффективно переходить в онлайн,

отсутствие равного доступа к компьютерам,

неспособность родителей контролировать обучение своих детей.

Кроме того, многие родители и учителя сходятся в том, что онлайн-обучение не дотягивает до полноценной замены реальной школы.

А эксперты не берутся утверждать, когда именно школы полностью откажутся от дистанционных форматов и вернутся к допандемическим условиям.

Дети стали заложниками эпидемии COVID-19

В Министерстве образования отмечают, что учебные заведения обладают автономией и имеют право сами выбирать форму обучения: очную, дистанционную или смешанную.

Однако, в регионах красной зоны карантина, такого широкого выбора нет. Там можно посещать только детские сады, уроки в 1 – 4 классов и специальные учебные заведения. Остальные школьники вынуждены учиться дистанционно.



Ребенок на дистанционном обучении / Фото provse.today

Кроме того, местные власти по своему усмотрению могут ужесточать карантинные ограничения, в том числе и те, которые касаются учебного процесса. Например, в Киеве из-за размаха эпидемии в начале апреля, закрыли все образовательные учреждения. Из-за этого в онлайн пришлось перейти и младшим классам.

Так, по словам экспертов, ученики попали в ловушку карантинов. Так, представители поколения "Z" (родившиеся в 1996 – 2015 годах) и "альфа" (родившихся после 2015 года), которые не представляют свою жизнь без гаджетов и соцсетей, все равно нуждаются в живом социальном контакте.

Каковы недостатки дистанционного обучения

И это не единственная причина, по которой родители и педагоги опасаются дистанционного обучения. Ведь не все учителя сумели освоить новые методы обучения с помощью интернета, и некоторые просто рассылали фото с заданиями в вайбер.

Также, не всем школьникам хватает самомотивации, организованности и усидчивости, чтобы проводить часы у экранов. Например, с особыми трудностями такое обучение дается в начальных классах.

И хотя, с начала пандемии улучшилось качество дистанционной формы обучения, это все равно не достигает уровня докарантинного периода.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, нужно оценить пробелы в образовании, чтобы знать, как детям наверстать упущенный материал.

Сейчас образовательные измерения в Украине, кроме ВНО после 11 класса, очень частичные. Мы, к сожалению, не имеем достоверной картины, а это жизненно необходимо, чтобы планировать исправление ситуации, чтобы наши дети наверстали то, что потеряно,

– отметил Горбачев.

Каким будет ВНО в 2021 и обучение летом

Несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок. Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.

График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / Инфографика 24 канала

Так, первое тестирование состоится уже через несколько недель. Все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.

Во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. Так, между участниками в аудитории обязательно будет соблюден принцип социального дистанцирования,

– рассказали в УЦОКО.

А чтобы обезопасить педагогов, работающих на ВНО, МОЗ предложил им добровольно провакцинироваться до начала тестов. Но если человек откажется, ему не запретят участвовать в проведении ВНО.

В то же время некоторым школам, возможно, придется продолжить обучение еще и в июне. В частности, в школах, где вместо дистанционки на время карантина вводили внеочередные каникулы, детям придется отсрочить последний звонок. Но это решение школы принимают самостоятельно.

Смогут ли ученики учиться осенью так, как до карантина

Правительство продлило адаптивный карантин до конца июня. А эксперты считают, что с периодической дистанционкой придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года.

Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе – никто не может сказать наверняка.

Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится как можно быстрее вернуть всех учеников и студентов в учебные заведения,

– заявили в МОН.

Как быстро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но и от темпов вакцинации.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета – то дети смогут вернуться к привычному обучению с осени", – сказала председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

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А в МОЗ планируют привить большинство взрослого населения до конца года, а педагогов – до сентября.

Как развилось образование из-за пандемии образования

По словам образовательного омбудсмена, когда мы вернемся к обычной жизни, мы будем иметь, во-первых, гораздо больше опыта жизни в условиях пандемии.

Да и образование, конечно, уже не останется таким, как было. Потому что оно в марте 2020 года просто ушло в прошлое и уже не вернется,

– отметил Сергей Горбачев.

Пандемия и карантин подтолкнули систему образования к быстрому развитию. В частности, за этот год уровень цифровой компетентности учителей вырос, и это наглядная иллюстрация, что кризис – это не только проблема, но и возможность.

Горбачев уверен, что часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов останется и после победы над вирусом. А школы и преподаватели вряд ли захотят полностью распрощаться с онлайн-обучением.

Кроме того, кризис, спровоцированный коронавирусом, подтолкнул школы к отказу от устаревших методов работы. Эта гибкость и полученные цифровые навыки пригодятся на случай повторения подобных кризисов и локдаунов в будущем.