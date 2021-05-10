Школам и ВУЗам приходится приспосабливаться и отвечать на вызовы пандемии. А учителя в разных уголках страны спешно осваивали новые способы контакта с детьми вне класса.

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Но за последний год качество дистанционки улучшилось, но до сих пор есть "пробелы":

  • неготовность педагогов эффективно переходить в онлайн,
  • отсутствие равного доступа к компьютерам,
  • неспособность родителей контролировать обучение своих детей.

Кроме того, многие родители и учителя сходятся в том, что онлайн-обучение не дотягивает до полноценной замены реальной школы.

А эксперты не берутся утверждать, когда именно школы полностью откажутся от дистанционных форматов и вернутся к допандемическим условиям.

В Министерстве образования отмечают, что учебные заведения обладают автономией и имеют право сами выбирать форму обучения: очную, дистанционную или смешанную.

Однако, в регионах красной зоны карантина, такого широкого выбора нет. Там можно посещать только детские сады, уроки в 1 – 4 классов и специальные учебные заведения. Остальные школьники вынуждены учиться дистанционно.

Дистанційка
Ребенок на дистанционном обучении / Фото provse.today

Кроме того, местные власти по своему усмотрению могут ужесточать карантинные ограничения, в том числе и те, которые касаются учебного процесса. Например, в Киеве из-за размаха эпидемии в начале апреля, закрыли все образовательные учреждения. Из-за этого в онлайн пришлось перейти и младшим классам.

Так, по словам экспертов, ученики попали в ловушку карантинов. Так, представители поколения "Z" (родившиеся в 1996 – 2015 годах) и "альфа" (родившихся после 2015 года), которые не представляют свою жизнь без гаджетов и соцсетей, все равно нуждаются в живом социальном контакте.

И это не единственная причина, по которой родители и педагоги опасаются дистанционного обучения. Ведь не все учителя сумели освоить новые методы обучения с помощью интернета, и некоторые просто рассылали фото с заданиями в вайбер.

Также, не всем школьникам хватает самомотивации, организованности и усидчивости, чтобы проводить часы у экранов. Например, с особыми трудностями такое обучение дается в начальных классах.

И хотя, с начала пандемии улучшилось качество дистанционной формы обучения, это все равно не достигает уровня докарантинного периода.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, нужно оценить пробелы в образовании, чтобы знать, как детям наверстать упущенный материал.

Сейчас образовательные измерения в Украине, кроме ВНО после 11 класса, очень частичные. Мы, к сожалению, не имеем достоверной картины, а это жизненно необходимо, чтобы планировать исправление ситуации, чтобы наши дети наверстали то, что потеряно,
– отметил Горбачев.

Несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок. Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.Дати ЗНО 2021
График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / Инфографика 24 канала

Так, первое тестирование состоится уже через несколько недель. Все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.

Во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. Так, между участниками в аудитории обязательно будет соблюден принцип социального дистанцирования,
– рассказали в УЦОКО.

А чтобы обезопасить педагогов, работающих на ВНО, МОЗ предложил им добровольно провакцинироваться до начала тестов. Но если человек откажется, ему не запретят участвовать в проведении ВНО.

В то же время некоторым школам, возможно, придется продолжить обучение еще и в июне. В частности, в школах, где вместо дистанционки на время карантина вводили внеочередные каникулы, детям придется отсрочить последний звонок. Но это решение школы принимают самостоятельно.

Правительство продлило адаптивный карантин до конца июня. А эксперты считают, что с периодической дистанционкой придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года.

Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе – никто не может сказать наверняка.

Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится как можно быстрее вернуть всех учеников и студентов в учебные заведения,
– заявили в МОН.

Как быстро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но и от темпов вакцинации.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета – то дети смогут вернуться к привычному обучению с осени", – сказала председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

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А в МОЗ планируют привить большинство взрослого населения до конца года, а педагогов – до сентября.

По словам образовательного омбудсмена, когда мы вернемся к обычной жизни, мы будем иметь, во-первых, гораздо больше опыта жизни в условиях пандемии.

Да и образование, конечно, уже не останется таким, как было. Потому что оно в марте 2020 года просто ушло в прошлое и уже не вернется,
– отметил Сергей Горбачев.

Пандемия и карантин подтолкнули систему образования к быстрому развитию. В частности, за этот год уровень цифровой компетентности учителей вырос, и это наглядная иллюстрация, что кризис – это не только проблема, но и возможность.

Горбачев уверен, что часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов останется и после победы над вирусом. А школы и преподаватели вряд ли захотят полностью распрощаться с онлайн-обучением.

Кроме того, кризис, спровоцированный коронавирусом, подтолкнул школы к отказу от устаревших методов работы. Эта гибкость и полученные цифровые навыки пригодятся на случай повторения подобных кризисов и локдаунов в будущем.