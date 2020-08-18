Учебный процесс в школах Киева начнется 1 сентября, но в новых условиях – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко проанализировал, готовы ли школы города к новому учебному году. Он посетил учебные заведения и проверил, смогут ли они работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности.
Видео с визита в столичную гимназию Кличко разместил на своей странице в фейсбуке.
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"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил, и школы готовы к этому. Также мы подготовили несколько возможных сценариев обучения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса", – заявил Кличко.
Поэтому, если в школах будут случаи заболевания коронавирусом, у педагогов и медиков будет поэтапный план, как этим учебным заведениям работать в таких условиях.
Мэр Киева посетил гимназию "Введенская" №107, в Подольском районе, и проверил, отвечает ли учебное заведение правилам работы в новых реалиях.
По его словам, гимназия подготовилась: там теперь четыре входа вместо двух. Во всех учебных классах установили умывальники. Также в школе создали зоны и для обучения на свежем воздухе. Гимназия планирует увеличить время на перерывы между уроками.
Он добавил, что гимназия организовала изолятор, куда в случае подозрения на коронавирус будут отправлять учеников до прибытия медиков. Также закуплены антисептики и моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры. На все учебные заведения город приобрел почти 3 тысячи термометров.
Как будут работать школы в период пандемии
Как организовать обучение в школе в период пандемии:
- в школу не будут допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;
- учебные заведения разработают маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей;
- в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;
- администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности стоит обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.
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