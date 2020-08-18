Мэр Киева Виталий Кличко проанализировал, готовы ли школы города к новому учебному году. Он посетил учебные заведения и проверил, смогут ли они работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности.

Видео с визита в столичную гимназию Кличко разместил на своей странице в фейсбуке.

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"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил, и школы готовы к этому. Также мы подготовили несколько возможных сценариев обучения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса", – заявил Кличко.

Поэтому, если в школах будут случаи заболевания коронавирусом, у педагогов и медиков будет поэтапный план, как этим учебным заведениям работать в таких условиях.

Мэр Киева посетил гимназию "Введенская" №107, в Подольском районе, и проверил, отвечает ли учебное заведение правилам работы в новых реалиях.

По его словам, гимназия подготовилась: там теперь четыре входа вместо двух. Во всех учебных классах установили умывальники. Также в школе создали зоны и для обучения на свежем воздухе. Гимназия планирует увеличить время на перерывы между уроками.

Он добавил, что гимназия организовала изолятор, куда в случае подозрения на коронавирус будут отправлять учеников до прибытия медиков. Также закуплены антисептики и моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры. На все учебные заведения город приобрел почти 3 тысячи термометров.

Как будут работать школы в период пандемии

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

в школу не будут допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;

учебные заведения разработают маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей;

в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;

администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности стоит обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.

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