Из-за пандемии коронавируса в мире набрало популярности смешанное обучение в школах. Поэтому, сейчас некоторым учителям приходится работать и с учениками, которые учатся непосредственно в классе, и с теми, кто находится на самоизоляции и учится онлайн.

Издание НУШ поговорило с учителями, которые имеют такой опыт, о том, как они сочетают онлайн– и офлайн-уроки и какие методики для этого используют.

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Смешанное обучение – это методика, по которой ученики усваивают часть материала онлайн или самостоятельно, а часть – оффлайн, в классе.

Интересно, что некоторые учителя считают, что рано или поздно школы должны отказываться от обычных уроков в классе. Мол, такая система отжила свое, а пандемия просто ускорила этот процесс.

Как проводить уроки, если ученики учатся дистанционно

Учительница физики Николаевской школы №29 Светлана Братошевская рассказала, что в их заведении с начала обучения семь классов вынуждены были пойти на самоизоляцию. Однако, обучение не прервали, а эти классы перешли на дистанционное обучение.

Так, для тех классов, которые учились онлайн, учительница настраивала технику в своем кабинете и проводила обычный дистанционный урок в Google Meet. Каждый учитель-предметник делал это в своем кабинете согласно расписанию. "Все происходит так, как на обычном уроке: презентация, лекция. А когда дети хотят ответить или что-то спросить, просто поднимают руку", – добавила Светлана Братошевская.



Ученик учится дистанционно / Фото Гард.City

Она советует записывать видео уроков и просматривать их. Ведь так учителя смогут заметить эмоции детей и понять, когда они обеспокоены, когда что-то не поняли, а когда радовались. Также можно сделать анализ ошибок.

Как проводить уроки, если часть класса – дома

Учительница математики в Одесской школе Елена Чкурка, работает неделю с одной половиной класса онлайн, неделю – с другой. То есть, в классе всегда есть несколько детей, остальные – приобщаются к трансляции урока. А за неделю дети меняются местами.

Учительница советует спланировать онлайн-урок так, чтобы его половину ученики выполняли самостоятельно. Елена Чкурка проводит урок для детей в классе и записывает его или включает онлайн-трансляцию, чтобы ученики, которые учатся дома, тоже могли принять участие в уроке.

Смешанное обучение, по словам учителей, работает. Ибо так учителя и ученики пропускают минимум уроков, и им не надо их догонять. Это также разгружает организацию образовательного процесса и делает учителей мобильными.

Нюансы и лайфхаки для смешанного обучения

Заместитель директора в Новопетровской ООШ №3, что на Киевщине, Ольга Петровская поделилась лайфхаками, которыми пользуются в ее заведении, организуя смешанное обучение.

Она отмечает, что прежде всего, у родителей надо взять письменное разрешение на использование персональных данных детей. Потому что выступления их детей во время онлайн-урока могут записываться на видео. Но эти видео не стоит распространять за пределами школы.

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Учителя должны научиться пользоваться инструментами для конференций и программами для дистанционного обучения в школе. Так, можно провести мастер-классы для учителей, чтобы они быстро могли организовать конференцию при необходимости.

Если непредсказуемо во время урока, который учитель собирался транслировать онлайн, исчез интернет, можно записать урок на видео – и распространить его среди учеников.

Лучше всего работает методика "Перевернутый класс". Детям нравятся задачи типа "Прочитать параграф и найти дополнительную информацию в интернете. Тогда ученики приходят готовыми к уроку – надо только отработать практическую часть.