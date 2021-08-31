Начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганык рассказала о том, как в городе начнется новый учебный год, как будут работать школы в условиях карантина, и что ждет первоклассников.

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По ее словам, ученики всех классов будут учиться оффлайн.

Но в некоторых школах предусмотрена смешанная форма обучения, и ученики старших классов будут один или несколько дней учиться дистанционно. Соответствующее решение каждое учебное заведение принимает самостоятельно,

– отметила Довганык.

Когда школы будут переходить на дистанционку

Полностью на дистанционное обучение классы / школы будут переведены в случае, когда 50% учащихся класса / школы будут находиться на самоизоляции. Также такой вариант возможен, если Львов перейдет из зеленой карантинной зоны.

Зоряна Довганык добавила, что все противоэпидемические правила безопасности, которые действовали в наших школах в прошлом году, сохраняются и в этом году.

"Речь о разном времени начала уроков, открытых всех входах в школах, масочный режим в перерывах и так далее. Все наши школы обеспечены средствами дезинфекции", – рассказала она.

Будут ли линейки в школах Львова

Довганык отметила, что в школах Львова не будут проводить традиционных линеек, а первый учебный день будут проводить поинтересней для школьников.

В течение нескольких последних лет во Львове не проводятся так называемые линейки. В этом году мы особо подчеркнули директорам, чтобы они развели всех учеников во времени и пространстве, чтобы не было большого скопления людей. Как правило 1 сентября будут проводиться встречи учителей с первоклассниками, разнообразные мастер-классы, экскурсии,

– сказала она.

В этом году в первые классы львовских школ идет 8816 учеников. И если сравнивать количество детей в школах города, в этом году первоклашек на 100 меньше, чем в прошлом году.

К слову, в Киеве также обнародовала рекомендации по работе школ с 1 сентября 2021 года. Ученики на уроках могут быть без масок, но от родителей детей требуют COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе в школу. Как будут обучать учеников в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне – читайте в статье.