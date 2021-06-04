Смерть ученика во время экскурсии, президентский вуз и ответы к ВНО – итоги недели в образовании

Мы собрали все самые важные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 31 мая по 4 июня. В частности, читайте о том, что во время школьной экскурсии умер ученик 6 класса, где ученики учатся летом, каким будет президентский университет и ответы к ВНО-2021, которое уже провели.

Смерть ученика во время экскурсии

Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня погиб ученик 6 класса львовской школы №82. Очевидцы рассказали, что мальчик слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.

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На видео, которое опубликовали в сети, слышно, что дети шумели и смеялись. Очевидно, они думали, что школьника спасут. Однако взрослые не смогли вытащить мальчика из воды.

Впоследствии тело 6-классника достали спасатели, которые распилили дерево, за которое он зацепился. Медикам не удалось реанимировать мальчика, он умер.

После трагедии у 45-летней классной руководительницы школьников случился сердечный приступ. Сейчас она находится в реанимации больницы.

В то же время мама мальчика рассказала, что накануне трагедии, 1 июня, ее сыну исполнилось 12 лет, он как раз отпраздновал свой день рождения. Прощание с ребенком состоялось 4 июня в 11:00 в храме Благовещения во Львове.

Обучение учащихся в июне

Как безопасно организовывать и проводить школьные экскурсии, обязанности учителей и учеников – читайте в статье.

В украинских школах понемногу заканчивается обучение. Некоторые школы уже провели последний звонок, однако в других – продолжили обучение на лето.

Обучение летом продлится в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

​во Львове – по-разному: до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Ровно – до 4 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

в Кропивницком – до 7 или 14 июня;

в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – 90 школ будут учить до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, остальные – до 8 июня.

По словам министра образования, массового продолжения занятий на июнь не будет. А если некоторые школы продлили срок обучения, то на недолгие периоды.

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К слову, заместитель министра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко заявил, что результаты дистанционного обучения в 2021 году являются не такими плохими, как это хотят представить в некоторых сми.

Интересно, что недавно в Украине презентовали новое 4-недельное меню для школьников, которое состоит из 160 блюд. В частности, теперь детей будут кормить салатом с морковью, сыром и сметаной, шпундрой, булгуром, львовским сырником и синабонами.

Как подорожает обновленное школьное меню? Стоимость питания будет отличаться в каждом регионе, потому что везде разная стоимость продуктов и коммунальные услуги.

Шеф-повар Евгений Клопотенко заверил, что это будет стоить 14 гривен и 50 копеек. Или для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен.

Идея президентского университета

В Украине вскоре должен появиться президентский университет будущего. Однако на создание вуза, по словам министра образования, необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.

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Вуз будет расположен на ВДНХ в Киеве. Территория вуза будет занимать 16 гектаров, а общая площадь застройки – 25,8 тысячи квадратных метров.



Так будет выглядеть президентский университет в Киеве / Скриншот с видео

Как будут отбирать студентов на обучение

Для поступления в президентский университет ВНО будет учитываться, но также с поступающими будут проводиться собеседования.

Отбор будет происходить в 4 этапа, ВНО – это лишь допуск, после этого будут детальные собеседования о возможности этого человека работать и генерировать новые знания.

Президентский университет будет иметь шесть основных направлений:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.

Отметим, что Владимир Зеленский уже подписал указ о создании Президентского университета будущего.

По его словам, обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить в лучших компаниях и предприятиях.

Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

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А к преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания.

Однако директор аналитического центра Cedos Иван Вербицкий отметил, что у нег есть несколько оговорок относительно инициативы Зеленского. Что не так с президентским университетом – читайте в материале.

Скандалы и инциденты в школах

В школьном учебнике для 5 класса нашли антинаучный бред

В учебнике по естествознанию для учеников 5 класса нашли информацию, которая противоречит научным исследованиям. Речь идет о магнитотерапии, которую раньше использовали в медицине.

Однако эксперт опроверг этот тезис: "Магнитотерапия – бездоказательный бред. Ну не работает она (даже если в кабинете физиотерапии на вас вешают "мощный советский магнит военной разработки". Не работает и все", – сказал он.

Антинаучный бред о магнитах в учебнике / Скриншот из учебника

На Закарпатье экзамен вместо студентов-медиков пришли сдавать другие люди

20 студентов медицинского вуза Ужгорода придумали незаконную схему сдачи государственного экзамена "Крок".

Вместо настоящих студентов экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки, которые еще учатся. Будущие медики заплатили им за такую "услугу". Однако полиция разоблачила мошенников.

Школьницу из Винницкой области лишат литературной премии из-за плагиата

Ученица из Хмельника Винницкой области недавно выиграла Всеукраинскую литературную премию за лучшее фантастическое произведение. Впоследствии выяснилось, что в работе школьницы присутствует плагиат, поэтому ее лишат премии.

Эксперты обнаружили, что девочка прислала почти дословный перевод рассказа "Розы и оливы" Анатолия Медведева, который занял первое место на конкурсе журнала "Химия и жизнь" в России.

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В детском саду на Буковине массово отравились дети

В селе Испас на Буковине воспитательница и 26 маленьких детей обратились в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. В частности, речь идет о пищевом отравлении, которое произошло, вероятно, в местном садике. Детали – по ссылке.

В школе Тернополя 10-летнего ученика ударили входные двери

В Тернополе на территории школы потерял сознание 10-летний мальчик. Ученика ударили входные двери, он получил серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в больницу.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму носа.

Проведение и ответы к ВНО

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии. Кроме того, уже состоялось ВНО по таким предметам:

24 мая – по испанскому, немецкому, французскому языку

Участие в тестировании по испанскому, немецкому и французскому языку приняли почти 2,5 тысячи человек. ВНО по немецкому языку сдали – 1862 лица, французскому – 417 человек, испанскому – 154 человека.

25 мая – по английскому языку

Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.

Участие в тестировании по английскому языку приняли почти 130 тысяч детей. Но 60 человек не допустили в пункты тестирования из-за опоздания или отсутствия документов. Еще 78 участников досрочно закончили работу над тестом из-за нарушений.

28 мая – по математике

Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.

Участие в тестировании по математике приняли почти 245 тысяч человек. Однако 102 участников не допустили к пунктам тестирования ВНО, из них 14 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

1 июня – по украинскому языку и украинскому языку и литературе

Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.

Для участников ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе создали более 24 тысяч аудиторий в разных городах Украины.

Известно, что 75 участников ВНО не допустили в пункты тестирования, из них 12 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

4 июня – по истории Украины

Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе – смотрите здесь.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала

Отметим, что выпускники школ, которые в этом году будут поступать в вузы, должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата о полном общем среднем образовании. Как это сделать – читайте в статье.

А для абитуриентов с оккупированных территорий подготовили специальные учебные курсы на базе украинских вузов. Они начинаются уже с 29 июня и продлятся до 31 августа. В настоящее время детям с ВОТ предоставят жилье и стипендии.

Добавим, что из почти тысячи участников ВНО-2021 химии, не преодолели пороговый балл более 10% из них, а это около 100 человек. Порог "сдал / не сдал" теста ВНО по химии – 14 баллов.

К слову, оккупанты заставляют выпускников на Донбассе сдавать российский государственный экзамен. Однако украинские школьники не должны сдавать российские экзамены, ведь формально Донбасс – не в составе России. Детали – читайте здесь.

Новости в сфере высшего образования

Украинский университет прекратил сотрудничество с вузами Беларуси

Ученый совет Херсонского государственного университета поддержал обращение о приостановлении сотрудничества с образовательными учреждениями Беларуси. С их вузами не будут сотрудничать до налаживания ситуации в стране.

Ректор ХНУ заверил, что вуз продолжит общение и совместные исследования, но пока приостанавливает стажировку и обмен опытом – то есть действия, предусматривающие непосредственные визиты в саму страну.

Новый ректор Харьковского университета Каразина

Второй тур выборов ректора Харьковского национального университета имени Василия Каразина состоялся 2 июня 2021 года. Победу одержала Татьяна Кагановская. Что о ней известно – читайте по ссылке.



Татьяна Кагановская выиграла выборы ректора ХНУ / Фото с ее фейсбук-страницы

Стипендии на обучение во Вьетнаме

Вьетнам предоставляет украинцам стипендии для обучения и научной стажировки в своих университетах в следующем учебном году. Кто может ее получить и какие документы нужны – читайте в статье.

К теме Зеленский создал Совет по поддержке образования и науки: зачем

Группам иностранцев хотят разрешить обучение в вузе на любом языке

Сейчас в Украине обучение иностранцев разрешено только на двух языках – украинском или английском. Но Комитет ВР по вопросам образования наработал законодательную инициативу, которая позволит им обучаться на любом языке.

Например: